铺给中国游客的红地毯——“设拉子”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗南部法尔斯省的中心，是一座文明灿烂，历史悠久的城市，也是最吸引中国游客的旅游目的地之一。

从波斯波利斯，居鲁士墓帝王谷到天堂花园、哈菲兹、萨迪墓，再到高档的国际化酒店、传统巴扎、现代购物中心，再加上热情好客的当地人，组成了独一无二的设拉子。设拉子每天都在迎接来自世界各地的游客。

除了历史文化遗迹，伊朗全国还有许多自然景点。伊朗和中国自古以来就有着相同的文化背景，有着超过2500年的历史关联。两国政府间的和谐关系，促使伊朗成为中国游客出国旅行的首选目的地。

伊朗（特别是设拉子）对广大东亚超级大国的吸引力在于设拉子大学最近举办了一次关于“中国游客去伊朗旅游”的研讨会，来自德国的Wolfgang George Arlett教授是这次研讨会的主讲人，其为世界旅游组织（UNWTO）正式成员、中国国际旅游研究所所长兼德国大学教授。

他多年来一直致力于了解和熟悉中国旅游业，即怎样吸引游客、熟悉中国人民的精神文化和日益增长的旅游愿望。他认为伊朗已是近几年最吸引中国游客的旅游地之一。

这位教授说，伊朗为中国提供的免签政策就像一条红地毯，让中国人越来越有兴趣参观这个有着悠久历史文明的国度。

伊朗的四季分明，每个季节都有各种各样吸引人的景观，因此，外国游客可任何时间前往伊朗参观旅游。

但春天的设拉子是另一番景象。 春天来临，各个街道的小巷里散落着橙花的气息，令人心旷神怡。