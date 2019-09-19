日法强调无证据表明伊朗与沙特石油设施遇袭的关系”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国观察者网报道，虽然美国和日本是亲密的盟友，但两国在伊朗问题上的表态有所区别。

就在沙特阿拉伯石油加工设施受袭，美国和沙特纷纷拿出“证据”，引爆新一轮伊朗紧张局势的时候，日本站出来为伊朗说话了。

据俄罗斯卫星通讯社9月19日报道，日本防卫相河野太郎周三（18日）在新闻发布会上表示，没有任何情报表明，伊朗是沙特阿拉伯石油加工设施被袭击的“幕后黑手”。

河野太郎表示：“我们没有获取到任何情报指向伊朗，就像胡赛武装发表的声明一样，我们相信是胡赛武装带来了攻击。”

同时，日本还想当美国和伊朗之间的“调停人”。

河野太郎称：“基于美日同盟，美国和日本之间有很好的关系。同时，日本和不同中东国家之间，也有着信任关系，因此日本处于一个可以（在中间）履行调停角色的位置。”

而据日本共同社18日报道，日本政府相关人士透露，首相安倍晋三在出席近期举行的联合国大会期间，将在24日与伊朗总统鲁哈尼会谈，安倍计划敦促伊朗与对立加深的美国展开对话。

除了日本以外，法国也对伊朗参与沙特阿拉伯石油设施被袭击一事，表达了与美国不同的看法。

据俄罗斯卫星通讯社报道，法国外长让·勒德里昂17日表示，现在法国没有证据证明这些无人机来自什么地方，他也不知道“有谁有证据”。“现在我们需要一项为该地区缓和冲突的策略，在当下的形势下，任何制造冲突的行为都是很糟糕的行为。”