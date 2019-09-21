扎里夫：伊朗没有战争的愿望，但一如既往将捍卫其人民

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗伊斯兰共和国外交部部长穆罕穆德·扎凡德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）对新美国国务卿的回应时说：“伊朗没有战争的欲望，但一如既往，我们将捍卫我们的人民和我们的国家。”

扎里夫周五在回应新美国国务卿与“B组”的两名成员会晤后在推特发了推文：“美国国务卿蓬佩奥混淆是非，与美国人作战直到杀死最后一个美国人不是伊朗的想法。相反，显然是与B小组会晤的主人想与伊朗作战，直到剩下最后一名士兵。 伊朗没有任何战争的愿望，但一如既往，我们将捍卫我们的人民和我们的国家。”

据报道，伊朗外长扎里夫当天接受了美国有线电视新闻网的采访。当被问及美国或沙特对伊朗发起军事行动有何后果时，扎里夫回应称：“全面战争。”

“我发出了保卫我们国家的严正声明。我也要严正声明，我们伊朗不想卷入军事冲突。”扎里夫说。

扎里夫强调，假使美国与沙特在“欺骗”的基础上，对上周末沙特石油生产设施遭袭一事对伊朗开展军事行动，那么会造成“大量伤亡”。“但在保卫我们领土这件事上，我们眼睛都不会眨一下。”扎里夫如是说道。

扎里夫再次重申，伊朗与14日沙特石油设施遭袭一事无关，也门胡塞武装已宣布对此事负责。

扎里夫指出，胡塞武装的军事实力有了很大的提升，其有能力开展如腰斩沙特石油产能等复杂的军事行动。

此外，扎里夫表示，除非美国根据伊核协议先行解除制裁并给予伊朗补偿，否则伊朗不会和美国展开直接谈判。“伊核协议是我们伊朗已经和美国谈妥了的，为什么我们还要和美国再谈？为什么我们要再签一个一年半后又无效了的协议？”扎里夫告诉记者。

与此同时，扎里夫指出，伊朗愿意与沙特和阿联酋展开直接对话，希望借此避免冲突。