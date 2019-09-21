伊朗队获亚洲男排锦赛冠军 鲁哈尼发贺电勉励

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家排球队星期六在亚洲排球锦标赛决赛中以3—0击败澳大利亚队获得胜利。在第一局的比赛中伊朗以25：14，25：17，25:21战胜澳大利亚。

伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）发贺电勉励，希望伊朗国家排球队把胜利当作新起点，把荣誉变为动力，再接再厉，加倍努力，不断夺取新的胜利。

据伊通社报道，伊朗国家排球队星期五16:00在亚洲排球锦标赛半决赛中以3—1击败韩国队获得胜利。在第一局的比赛中伊朗以22：25惜败韩国，但是在之后的三局中伊朗以25：23，25:22，25:22战胜韩国进入决赛。

第四局快要结束时，两支球队发生了冲突，裁判员给每支球队一张红牌。 在这之后双方经过了很长时间的对战，裁判最后暂停了比赛以判断哪支球队先发球。

伊戈尔·库拉科维奇（Igor Kulakovich）在这场比赛中，带领赛义德·马鲁夫（Saeed Marouf），阿米尔·加福（Amir Ghafour），赛义德·穆罕默德·穆萨维（Seyed Mohammad Mousavi），阿里·阿斯加尔·莫哈拉德（Ali Asghar Mojarad），法拉德·加埃米，米拉德·埃巴迪普（Molad Ebadipour）和穆罕默德·里扎·哈扎拉特普（Mohammad Reza Hazratpour）参加了比赛。

在本届比赛中伊朗击败斯里兰卡，卡塔尔，中国，印度和中国台北，但是输给了澳大利亚。向亚洲锦标赛历史上的第三枚金牌迈近了一步。



韩国虽然输给了伊朗，但是在前6场比赛中韩国都是胜出的。

第20届亚洲男子排球锦标赛于6月22日至30日在德黑兰举行。

在锦标赛开始之前，伊朗以9金2银1铜在亚洲锦标赛历史上排名第四位。 伊朗在朱利奥·贝拉斯科（Julio Velasco）的指导下赢得了2011年和2013年的冠军，此后，伊朗在2015年和2017年没有用国家队出战。