【专访】中国艺术家：音乐具有保持伊中文化紧密联系的能力

伊朗国家通讯社（IRNA）：研究伊朗音乐的周赵群周六在接受伊通社记者采访时补充说：“两国之间的音乐和音乐家交流不仅可以进一步加强两国的文化联系，并且可以增强互信。”

她强调：“与其他文化遗产一样，中国和伊朗的音乐作为东方文化的持久遗产，由于其强大的影响力，可以在促进文化共享方面发挥巨大作用。”

这位中国音乐家将吸引力和创造力作为伊朗音乐的两个关键要素，她说：“中伊之间的文化联系像政治和经济关系一样都是相互的，因此音乐舞台是文化活动的支柱之一，应该得到更多关注。”

周赵群补充道，伊朗音乐由于其真实性和新颖性等特点而受到中国观众的普遍欢迎，所以互相邀请代表团和教授在对方国家学习和讲授能发挥重要作用。

她谈到有必要将两国的更多传统音乐相互介绍时指出，由于中国音乐家缺乏对伊朗音乐的了解，我主要努力尝试研究伊朗音乐，而不是仅关注欧美人的研究。

当她注意到关于伊朗音乐的大部分著作都来自其他国家时强调说，当我前往伊朗时，我发现伊朗音乐像波斯帝国一样有很多神秘的地方，进入这个迷人的世界对我来说非常有趣。

她说：“我在伊朗音乐方面做了大量工作，发现伊朗音乐家对其工作有很大的控制权。”

周赵群还补充道，她已将一个20000字的关于伊朗音乐以及伊朗文化其他领域的研究论文在南京大学的期刊上发表，这首次在中国核心期刊上发表有关伊朗音乐的的研究论文。

她表示希望中国人民应比以往任何时候更仔细地阅读这个论文研究，以使他们对伊朗的音乐及其现实更加熟悉，从而使他们能够更好地了解真正的伊朗。

她补充说：“语言文化对伊朗和中国文化具有双向影响。这种语言可以帮助两国更轻松地使用音乐艺术来改善和加强两国之间的文化关系。”