3名伊朗女裁判将执法亚洲足球锦标赛

伊朗国家通讯社（IRNA）：亚洲16岁以下青年锦标赛决赛澳大利亚和孟加拉国之间的比赛，于星期六16:00在曼谷准时举行。

亚洲足球联合会的宣布，马萨·戈尔巴尼（Mahsa Ghorbani）作为裁判，恩西耶·马芬贾（Ensieh Mafinejad）作为第2助理裁判，马纳兹·扎凯伊（Mahnaz Zakai）作为第4裁判将参加比赛的执法任务。

扎凯伊此前曾作为第4裁判执法泰国和孟加拉国之间的比赛。

戈尔巴尼作为第1裁判，哈巴兹 纳贾德作为裁判助理参加了韩国和中国的比赛的执法任务。