中国伊朗商会大会在上海举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗中华总商会周日在上海浦东希尔顿酒店会议厅举行。

新任伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事帕尔法斯（Parvaz）在本活动的开幕式赞赏了上海商会对中伊两国扩大关系的努力。

他表示，伊朗驻上海领事馆与商会之间需要进行更接近的合作并为伊朗与中国之间的贸易关系发挥桥梁的作用。

上海伊朗商会主席侯赛因·内贾德·萨法里（Safari）也强调，商会一直致力于解决其在中国的会员问题并为增进两国之间的经贸关系发挥更出色的作用。