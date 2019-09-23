中国驻伊朗大使接受《伊朗报》专访 详细介绍70年来中国各领域发展成就

伊朗国家通讯社（IRNA）：在新中国成立70周年之际，中国驻伊朗大使常华接受《伊朗报》专访，详细介绍了70年来中国各领域发展成就、中国对外政策、“一带一路”倡议及中伊全面战略伙伴关系发展前景。2019年9月23日，《伊朗报》刊登了专访全文，当地英文报纸《伊朗日报》、阿文报纸《和解报》也刊登了英、阿语译文。据中国驻伊朗大使馆报道专访全文如下：

大使先生，我知道再过几天就是中华人民共和国70周年国庆日，我向您表示祝贺！据我所知，历史上，中国曾是一个独立完整、人口、资源丰富的大国。但在近代曾落后了，也曾是一个非工业国家。现在中国国内生产总值达到13万亿美元，位居世界前列。您能给我们简要介绍一下中国70年走过的发展道路么？您认为中国有哪些模式值得伊朗借鉴？

首先我要感谢你对中国国庆的祝福，我也要通过你们向广大伊朗读者表达我的良好祝愿。

今年10月1日，是中华人民共和国成立70周年。70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国从封闭落后迈向开放进步，从温饱不足迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强，创造了一个又一个人类发展史上的伟大奇迹。

中国从一穷二白的旧中国，发展为今天的世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，中国外汇储备连续多年位居世界第一。中国主要农产品产量跃居世界前列，建立了全世界最完整的现代工业体系，科技创新和重大工程捷报频传，基础设施建设成就显著。

回顾近代历史，考察世界变化，可以看到西方资本主义强国的发展大多是以对内剥削、对外掠夺来实现的。少数发展中国家走资本主义道路虽然在某个时期实现了经济快速增长，但出现了严重的两极分化，以及社会矛盾加剧、生态环境恶化等严重问题。

70年前，对于中国这样一个经济文化落后的东方大国来说，这两条发展道路都走不通。要改变旧中国积贫积弱、内忧外患的悲惨命运，实现民族振兴、国家富强，增进人民福祉，没有现成的模式可以参照，只能探索新路。这条新路，就是中国特色社会主义道路。

中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，立足基本国情，以经济建设为中心，坚持改革开放，解放和发展社会生产力，巩固和完善社会主义制度，逐步实现全体人民共同富裕，建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

中国国家主席习近平指出，中国不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。我们始终认为，各国的发展道路应由各国人民选择。“中国模式”是中国人民在自己的奋斗实践中创造的中国特色社会主义道路。我们坚信，随着中国特色社会主义不断发展，我们的制度必将越来越成熟，我国社会主义制度的优越性必将进一步显现，我们的道路必将越走越宽广，我国发展道路对世界的影响必将越来越大。

1976年毛泽东主席逝世后，伴随着邓小平的复出，经济改革成为了中国领导人关注的首要任务。中国政治和经济体制改革的起点是什么？中国经济发展的背后经历了哪些变化？导致中国政策大调整、经济改革成为重点的因素有哪些？中国的改革开放政策聚焦哪些内容？经济发展的主要目标是什么？改革开放取得了哪些成果？

新中国发展历程的确有改革开放前和改革开放后两个历史时期，这是两个相互联系又有重大区别的时期，但本质上都是中国共产党领导中国人民进行社会主义建设的实践探索。如果没有1978年决定改革开放，并坚定不移推进改革开放，坚定不移把握改革开放的正确方向，中国发展就不可能有今天这样的大好局面。同时，如果没有1949年建立新中国并进行社会主义革命和建设，积累了重要的思想、物质、制度条件，积累了正反两方面经验，改革开放也很难顺利推进。

41年前，中国共产党第十一届三中全会作出以经济建设为中心、实行改革开放的历史性决策，开启了天翻地覆的伟大变革，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。中国国内生产总值由3679亿元增长到2018年的90万亿元，占世界经济的比重接近16%，年均增长9.4%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。

41年来，中国货物进出口总额增长198倍，服务贸易进出口总额增长超过147倍，对外投资实现从零到千亿美元的飞跃，中国已成为130多个国家的主要贸易伙伴。中国经济总量跃居世界第二，综合国力和国际影响力实现历史性跨越。近年来中国对世界经济增长的贡献率超过30%，日益成为世界经济增长的动力之源、稳定之锚。

当前，中国特色社会主义进入新时代。中国人民正在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移深化改革、扩大开放，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

全面深化改革不仅仅包括经济改革，而是包括完善社会主义市场经济体制、完善社会主义政治制度、深化文化体制改革、改革创新社会体制、加快生态文明体制改革、深化国防和军队改革、深化中国共产党的建设制度改革在内的全面目标。

进入新时代，中国开放的大门越开越大。作为世界第二大经济体，中国张开更大怀抱，欢迎各国搭乘中国发展的“快车”“便车”，用实际行动支持经济全球化，捍卫多边贸易体制，推动建设开放型世界经济。比如2018年，中国就出台了许多扩大开放的措施，包括大幅降低关税总水平，进一步放宽市场准入，稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，举办世界上第一个以进口为主题的国家级展会，为世界创造一个又一个中国开放的“重大利好”。

在过去40年中，中国大力推动经济发展的同时，也维护国家身份认同和文化。中国是如何做到这一点？中国的文化政策的首要任务和主要目标是什么？在中国人看来，中国文化最重要的特点是什么？

中华文化崇尚和谐。中国‘和’文化源远流长，蕴涵着天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观。在5000多年的文明发展中，中华民族一直追求和传承着和平、和睦、和谐的坚定理念。

以和为贵，与人为善，己所不欲、勿施于人等理念在中国代代相传，深深植根于中国人的精神中，是我们民族所追求的一种文化理念。自然与社会的和谐，个体与群体的和谐，我们民族的理想正在于此，我们民族的凝聚力、创造力也正基于此。

文化是民族生存和发展的重要力量。人类社会每一次跃进，人类文明每一次升华，无不伴随着文化的历史性进步。在几千年的历史流变中，中华民族从来不是一帆风顺的，遇到了无数艰难困苦，但我们都挺过来、走过来了，其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化，为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。中国将坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。

当前，西方舆论恶意炒作中国香港、新疆、台湾、人权等问题，中国在有关问题上的立场是什么？

数月以来，香港部分激进示威者以“反修例”为幌子进行各种激进抗争活动，制造了一系列骇人听闻的暴力事件，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏，是对香港市民生命安全的严重威胁，是对香港繁荣稳定的严重挑战，必须坚决依法打击。

中国中央政府和中国人民坚决支持香港警队和司法机构果断执法、严正司法，尽快将违法犯罪分子绳之以法。与此同时，西方一些人顽固抱守冷战心态、霸权主义和零和思维，频频插手香港事务，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。香港回归祖国22年来，中国中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事。

法治是港人引以为傲的核心价值，是香港保持繁荣稳定的基石，不容践踏，也不容任何外部势力破坏和诋毁！香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我注意到伊朗外长扎里夫先生曾在中国媒体上发表文章，重申伊坚定支持一个中国原则，赞赏“一国两制”所取得的成就，强调伊方坚决反对外国干涉中国内政。伊外交部发言人也谴责美、英等国在涉台、涉港等问题上采取的挑衅行为。

我们对伊方上述立场表示赞赏。我们相信，国际社会一定会理解和支持中国中央政府在香港问题上所采取的立场和措施。香港的明天一定会更好！

新疆问题事关中国主权、安全和领土完整。在涉疆问题上，中国政府和中国人民最有发言权，不容任何国家和外部势力干预。面对恐怖主义、极端主义的现实威胁，新疆立足本地区实际，深入开展反恐怖主义、去极端化斗争。新疆的反恐措施严格在法治轨道上进行，体现了程序公正和对公民基本权利的保护，保障信教群众的正常宗教需求。

新疆重视开展源头治理，通过着力改善民生、加强法制宣传教育、依法设立职业技能教育培训中心进行帮扶教育等消除恐怖主义的影响。新疆已经两年多没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的幸福感、获得感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

中方已邀请多批各国外交官、媒体、专家学者等赴新疆参观访问，亲眼目睹事实真相。伊朗大学生通讯社记者哈什米曾受邀访疆，并撰写题为《中国政府为促进新疆经济发展所作努力》文章，详细阐述了中国政府为促进新疆经济社会发展所作努力，以及新疆民族团结、欣欣向荣、祥和安宁的景象。我们欢迎真正秉持客观、公正原则的外国朋友多去新疆走一走、看一看。

世界上只有一个中国，大陆和台湾同属一个中国，两岸不是国与国关系，中国的主权和领土不容分割。台湾与大陆是休戚与共的命运共同体，台湾的前途在于祖国统一，台湾同胞福祉系于民族复兴。坚持一个中国原则、反对“台独”，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，符合两岸同胞共同利益。

坚持一个中国原则，是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，是中国同任何国家建立和发展关系的根本前提和政治基础。对于两岸长期存在的政治分歧问题，在两岸同胞共同努力谋求统一进程中，双方应本着对民族、对后世负责的态度，在一个中国原则基础上共同探索解决之道。

新中国成立70年来，中国人权事业取得历史性进步。中国建立了完备的人权保障体系，成为人权事业快速进步的国家，实现了最快速度的大规模减贫，健全了人民当家作主制度体系，不断提高和加强人权的司法保障水平，依法保障公民言论和宗教自由，全面促进和保护特定群体权利，广泛开展国际人权交流合作。中国用几十年时间走过了发达国家几百年的路，在960多万平方公里的中国土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，13亿多人民分享着安宁、自由、幸福的生活。

可以说，这是史上最快的人权进步，也是中国对世界人权事业的重大贡献。在人权问题上，没有最好，只有更好。中方愿在平等和相互尊重的原则基础上，本着负责任和建设性的态度与各国加强交流互鉴、共同进步。对那些富有诚意和建设性的意见，我们都会认真听取、积极采纳。同时，同许多发展中国家一样，我们反对把人权问题政治化，采取选择性和双重标准，坚决反对和拒绝极少数人充满政治偏见和恶意无理的指责。

中国外交现在越来越活跃，中国是安理会常任理事国，面对不公正不合理的国际政治、经济秩序，中国将怎样发挥作用？中国如何评价自身的国际地位？

习近平主席对新时代中国对外工作有明确指示，概括起来主要有10个方面：

坚持维护中国共产党对对外工作的集中统一领导，坚持以实现中华民族伟大复兴为使命推进中国特色大国外交，坚持以维护世界和平、促进共同发展为宗旨推动构建人类命运共同体，坚持以中国特色社会主义为根本增强战略自信，坚持以共商共建共享为原则推动“一带一路”建设，坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路，坚持以深化外交布局为依托打造全球伙伴关系，坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革，坚持以国家核心利益为底线维护国家主权、安全、发展利益，坚持以对外工作优良传统和时代特征相结合为方向塑造中国外交独特风范。这10个“坚持”既有立足全球的宏伟设计，也有求真务实的具体举措，是构建中国特色大国外交深刻的理论与实践基础。

中国是现行国际体系的参与者、建设者、贡献者。我们坚决维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。世界上很多国家特别是广大发展中国家都希望国际体系朝着更加公正合理方向发展，但这并不是推倒重来，也不是另起炉灶，而是与时俱进、改革完善。中国努力为完善全球治理贡献智慧，为推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理方向发展，中国提出了共建“一带一路”倡议与构建人类命运共同体倡议。

自中国国家主席习近平2013年提出共建“一带一路”倡议以来，中国秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，致力于促进各国的共同发展，推进互利共赢的开放战略，形成了以“一带一路”建设为统领的对外开放新格局。“一带一路”已快速成长为开放包容的国际合作平台、各方普遍欢迎的全球公共产品。中国与140多个国家和国际组织就“一带一路”国际合作订立了发展战略对接协议和合作框架协议。联合国大会、联合国安理会等重要决议纳入了“一带一路”相关内容。

习近平主席提出推动构建人类命运共同体思想，呼吁各国人民同心协力，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。构建人类命运共同体思想先后写入联合国社会发展委员会、安理会、人权理事会、联合国大会裁军与国际安全委员会等机构的决议中。中国还成功举办北京亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人杭州峰会、首届“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家领导人厦门会晤、博鳌亚洲论坛2018年年会、上海合作组织青岛峰会、2018年中非合作论坛北京峰会和首届中国国际进口博览会等主场外交活动。同时，中国积极参与联合国维和行动、推进联合国《2030年》可持续发展议程》、应对气候变化等国际发展与合作议程，不断增强国际社会应对共同挑战的能力。

近年来，中国经济高速发展，对外投资不断扩大，但我们也注意到中美贸易战仍未结束，中方如何定义对美贸易战战略和中国国家利益？

今年是中国加入世贸组织第18年。入世以来，中国一直积极践行自由贸易理念，切实履行入世承诺，大幅开放市场，维护多边贸易体系，为世界经济注入强劲动力。18年来，中国全面对接国际贸易规则，切实履行加入世贸组织承诺；中国积极践行自由贸易，坚定支持多边贸易体制；中国展现大国担当，积极促进世界经济发展和增进全球民众福祉；中国坚定不移扩大对外开放，实现更广泛互利共赢。

作为世界前两大经济体，中美经贸关系既对两国意义重大，也对全球经济发展有着举足轻重的作用。美方本应与中方一道，肩负起应有的责任，推动全球经济增长。但美方却一意孤行，单方面发起贸易战，多次在中方满怀诚意进行磋商之时，违背双方共识，对华加征关税。

加征关税解决不了任何问题，发起贸易战只会损人害己。对于贸易战，中国不想打、不愿打，但也绝不怕打。如果有人打到家门口，我们必然会奉陪到底。中方从来不会屈从于任何外部压力，我们有决心、有能力捍卫自身合法正当权益。

谁是新一轮中美关税战的始作俑者，谁是阻碍全球自由贸易的规则破坏者，谁又是拖累世界经济的风险制造者，国际社会自有公论。

我们奉劝美方认清形势，回归正轨，同中方相向而行，在相互尊重、平等相待、诚信守诺的基础上，争取达成一个互利双赢的协议。这不仅对中美两国有利，也是国际社会的普遍期待。

2016年，中国国家主席习近平成功访伊，双方签署了16项合作协议，宣布建立全面战略伙伴关系。过去几年中，中伊关系发展如何？上述合作协议执行情况如何？伊中双方曾同意举行联委会，以进一步为双方能源、工业和投资合作提供便利。目前联委会进展如何？

中伊都是文明古国，中华文明和波斯文明绵延数千年，在亚洲东西两端守望相助，为世界文明的发展和融合做出巨大的贡献。历史上中国和伊朗两国人民自古通过丝绸之路友好交往，结下深厚友谊。早在2000多年前的中国西汉时期，张骞出使西域，他的副使就来到安息，也就是今天的伊朗，受到隆重接待。13世纪，伊朗著名诗人萨迪记录下到中国新疆喀什的难忘游历。15世纪，中国明代郑和曾3次到达伊朗南部的霍尔木兹甘地区。

1971年，中伊正式建立外交关系，建交48年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。近年来，两国高层保持着密切交往，战略关系内涵不断丰富，各领域务实合作不断发展。2016年，习近平主席成功访问伊朗，两国宣布建立全面战略伙伴关系，双边关系掀开了新的历史篇章。2019年，习近平主席与鲁哈尼总统在上合组织比什凯克峰会期间成功会晤。拉里贾尼议长成功访华并与习近平主席、栗战书委员长会见会谈。两国高层就新形势下推动中伊关系发展深入交换意见，达成广泛共识，为双方各领域合作指明了方向。

根据两国元首达成的共识，2019年3月19日，中国商务部部长钟山与伊朗财经部部长德吉帕萨德在北京共同主持召开中伊两国政府经济贸易合作联合委员会第17次会议。双方就落实两国领导人共识、推进“一带一路”建设、能源、贸易和投资以及民生领域等合作深入交换意见，达成广泛共识。

中国提出共建“一带一路”倡议，这一倡议的内涵和路径是什么？中伊双方如何在“一带一路”合作中互利共赢？

“一带一路”倡议以共商、共建、共享为指导原则，重点关注五大领域：一是政策沟通，旨在构建政府间多层次宏观政策沟通机制，加强各国发展战略对接。二是设施联通，旨在构建“一带一路”基础设施网络，提升交通、能源和通信等基础设施建设水平。三是贸易畅通，旨在推动贸易自由化和便利化，实现产业协同发展。四是资金融通，旨在构建多元投融资体系。五是民心相通，旨在搭建国际人文交流合作平台，深化文化、教育、学术和旅游等各领域交往，拉近各国民众感情，推进在全球范围内构建包容性社会。

伊朗地处陆海丝绸之路枢纽，自古以来就是丝绸之路上的重要节点，今天也是“一带一路”沿线重要国家。中伊两国在“一带一路”框架下的合作有着广阔前景。中伊资源禀赋和合作优势互补性强。前不久，我曾乘坐中国公司承建的德黑兰地铁，地铁运行平稳、车内环境干净整洁，车站建筑风格与中国类似，让我仿佛在北京下班回家的地铁上。德黑兰地铁项目大大便利了伊人民生活，也是中伊合作造福伊人民的一个缩影。中方将秉持合作共赢理念，加强中伊发展战略对接，深化互利合作，更多惠及民众，实现共同繁荣。

中方对于当前中东局势，特别是波斯湾地区紧张局势有何看法？

关于海湾局势，中方认为当前海湾地区局势复杂、敏感。习近平主席明确指出，海湾地区和平稳定对整个中东乃至世界的安全和发展具有重要意义，应该继续成为“安全绿洲”，而非新的“动荡之源”。中方呼吁有关各方保持冷静克制，不要打开潘多拉盒子，而要在相互尊重基础上，通过对话协商解决分歧，化解冲突。中方愿国际社会一道，为维护海湾地区和平稳定贡献力量。

关于叙利亚问题，中国认为叙利亚的主权、独立和领土完整必须得到尊重和维护。近期，叙利亚问题政治解决势头上升。国际社会有关各方应共同努力，为推动叙利亚问题政治解决创造良好条件，避免给叙利亚局势增添复杂因素。

关于阿富汗问题，中方一贯认为阿富汗问题应通过政治方式解决，坚定支持“阿人主导、阿人所有”的阿和平和解进程。我们支持阿富汗问题相关方加强对话，为阿富汗问题的最终解决创造条件。

欧方正努力维护伊核协议，但无论是欧洲国家，还是别的大国都没有足够的意愿应对美国制裁。有分析称，这些国家既没有意愿，也没有能力对美国说“不”。您作为中国大使，对此有什么看法？伊朗的经济合作伙伴展现出了维护对伊合作的意愿，伊方对经贸合作也给予高度重视。您认为经贸合作对于维护伊核协议能起到什么作用？

伊核问题全面协议是2015年由伊核问题六国、欧盟和伊朗共同谈判达成的多边协议，并且经过联合国安理会核可。这项协议有利于维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定，对通过政治手段解决热点问题也具有示范意义。中国坚定维护伊朗核问题全面协议。中方一再强调，全面协议无可替代，完整有效执行协议是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实有效途径。伊核问题全面协议关于核项目的安排反映了伊核不扩散义务与和平利用核能权利的平衡，符合包括美国在内的各方利益，确保全面协议权利和义务的平衡，对维护协议至关重要。

我们认为，美方对伊朗奉行极限施压是伊核问题出现危机的根源，美方不仅单方面退出协议，还通过单边制裁和长臂管辖为伊朗及其他方面履行协议制造越来越多的障碍。作为当前紧张局势始作俑者，美方应正视国际社会绝大多数成员的关切，放弃对伊极限施压的错误做法，避免阻碍协议的执行，为伊核问题的政治外交解决创造条件。我们呼吁有关各方都能从大局和长远出发，保持克制，支持通过联委会机制对话解决相关问题，为继续维护和执行全面协议创造条件。

中石油和中石化在四个月前中断自伊进口原油。中国作为伊朗最大的石油买家，曾获得美方石油进口制裁豁免并继续保持对伊油贸。但美方宣布不再延长豁免后，中方为说服美方继续给予制裁豁免作了哪些努力？中国没有采取足够的措施制止美国对伊实施制裁并阻止伊石油出口，伊方期待中方发挥大国作用，在应对美制裁方面发挥更大作用。目前为止，中方除了对美方举措表示反对外，还采取了哪些措施？

中伊是全面战略伙伴，两国一直在各个领域保持着正常的合作。我们已多次强调，各方在国际法框架内同伊朗开展正常合作完全合情、合理、合法，必须得到尊重和保护。中方一贯坚决反对美方援引其国内法，对包括中国在内的其他国家实施单边制裁和所谓“长臂管辖”。我们敦促美方立即纠正这些错误做法，切实尊重各方合法权益。中国为维护伊核协议，维护中伊双边正常合作，付出了大量努力，取得重要成果。

中方对于加强伊中文化交流和旅游合作有什么看法？重点是什么？

中伊两国都是享誉世界的文明古国，两国文化相通，民心相连。“一带一路”倡议不仅是经贸合作之路，更是文化交流之路。在古代，来自中国的丝绸和伊朗的高超工艺结合，成就了波斯丝毯的高贵；来自伊朗的苏麻离青和中国的高超工艺结合，成就了青花瓷器的雅致。中国的漆器、陶器以及造纸、冶金、印刷、火药等技术经伊朗传向亚洲最西端乃至欧洲等更远的地方，石榴、葡萄、橄榄以及玻璃、金银器皿等又从伊朗和欧洲等地传入中国。

中方愿与伊方一道，让古老的丝绸之路重焕生机，将其打造成为文明互鉴之路。中国人说：“人之相知，贵在知心。”波斯谚语说：“人心之间，有路相通。”不同国家、不同民族、不同文明之间，应该坚持交流互鉴、和谐共存。中伊文化各有所长。中伊人民在长期友好交往中相互学习，取长补短。我们要加强文化、教育、新闻、出版、旅游等领域交流，鼓励青年和学生交往，让丝绸之路精神薪火相传，让两国人民心与心相通、手和手相连。

加强旅游合作是两国人文交流的重要内容。伊朗有丰富的文化旅游资源，有22个世界文化遗产和2个自然遗产，总数位居中东之首、世界第十。伊朗政府已宣布实施对中国公民单方面免签入境政策，这项政策为来伊旅游的中国公民提供了极大便利。我到伊朗赴任短短数月，几乎每个周末，我都在德黑兰各个景点和博物馆参观，也去过大不里士、库姆等历史文化名城，已经深深感受到伊朗旅游资源的丰富多彩。中国使馆和我本人都将继续推进双边旅游合作。

您担任驻伊大使以来，对伊朗这个国家有何看法？对中伊关系未来有何期待？

我到伊朗工作三个多月的时间，深深感受到这个国家历史悠久、文化积淀深厚、人民热情友好。作为驻伊朗大使，我将继续推动中伊全面战略伙伴关系健康稳定发展，为推动中伊友好关系，深化两国各领域合作做出自己的努力。

正如习近平主席指出的那样，中方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系。无论国际和地区形势如何变化，中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系持续稳步发展。中伊双方要加强战略沟通，在涉及彼此核心利益问题上相互支持。要加强协调对接，稳妥开展务实合作。要加强在反恐、打击跨国犯罪等领域合作，共同打击包括“东伊运”在内的“三股势力”。中方支持维护伊朗核问题全面协议，愿同伊方加强在联合国、上海合作组织等多边框架内的协调配合，共同捍卫国际关系基本准则和多边主义，维护包括中伊在内广大发展中国家的共同利益。