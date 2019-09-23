伊朗驻上海总领事：中伊寻求发展关系

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中伊商会公共关系部门来电，伊朗驻中国总领事馆拉马丹·帕尔法斯（Ramezan parvaz）周一在上海浦东希尔顿酒店会议厅会见居住在华东的伊朗人，谴责了美国对伊朗国家的制裁，概述了外交领域最重要的成就。

他在这次会见上向中伊商会官员表示，中国近年来多次批评美国对伊朗的残酷和单方面制裁，并呼吁国际社会反对对伊的制裁。

伊朗的新领事与居住在华东的伊朗人在上海会见

伊朗驻上海总领事在上海举行了包括伊朗商人，学生和华东伊朗商会成员在内的超过100人的大型会议，会议上回答了有关伊朗在上海地区的问题。并宣布，伊朗驻上海领事馆是所有伊朗人的家， 他准备解决伊朗人在这一地区的所有问题，并为我们亲爱的同胞服务。

他表示，国外的伊朗人是国家投资方面的珍贵的宝石，应努力在各个领域努力攀登并发挥作用，以保护伊朗和伊朗人民的声誉。

伊朗驻上海总领事馆还介绍了该地区最近发生的事件，指出伊朗在区域和国际事务中都表现出它的谈判素质，而“核协议”作为一项国际条约就体现出伊朗的高素质谈判精神。

这是一种理性的看法，我们一直告诉我们的邻国，应该通过对话，谈判解决争端，但不幸的是，我们尚未得到各方的积极回应。

Parvaz还补充道，美国不仅退出核协议，而且违反了联合国安理会的决议。更奇怪的是，鼓励其他国家违反核协议并威胁和施压其他国家。