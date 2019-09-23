伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报答，2019年9月23日，中国驻伊朗大使常华会见伊治安部队司令阿什塔里（Ashtari）一级准将。

常华表示，当前中伊全面战略伙伴关系平稳发展，各领域务实合作成果丰硕。中方愿同伊方进一步深化反恐、禁毒等领域合作，并希望伊有关部门积极采取措施，保障在伊中资机构和中国公民的安全。

阿什塔里热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，表示伊方愿与中方共同努力，继续深化两国全面战略伙伴关系内涵，伊方有责任确保在伊中资机构和中国公民安全。