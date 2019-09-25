伊朗科学部部长：弘扬丝路精神 深化国际交流合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗科学，研究和技术部部长说：““丝绸之路“ 一直是历史上科学文化的交流通道，也是从中国通往伊朗，希腊，罗马的商业通道。

曼苏尔·戈拉米（Mansour Gholami）在哈马丹（Hamedan）举行的世界丝绸之路峰会的开幕式上说：“乔迪·沙普尔（Jondi Shapur University）大学是在伊朗建立的世界上最早的大学之一，拥有1750年的历史。”

他补充说：“世界历史表明，伊朗、希腊、罗马和中国已经形成了系统的科学领域，伊朗、希腊和罗马的临近使贸易更加容易，而使得中国贸易变得困难。”



科学，研究和技术部长补充说：“文化交流表现出一个重要的历史观点，即拥有丰富文化的伊朗人在面对伊斯兰的同时，用科学的意识形态接受了伊斯兰观点。”

他指出，当时的人们注重科学知识，伊斯兰教与科学历史文化的巧妙融合，促使三四世纪（伊历）时期科学技术得到蓬勃发展。

戈拉米说：“尽管当时沟通困难，但大家对世界科学中心还是了解的。“

他强调：哈马丹（Hamadan）在伊朗历史上具有悠久的历史，并且一直是整个历史上科学交流的中心，许多来自这一地区的科学家都走向了世界。

第六届伊朗丝绸之路国际大会在伊朗哈马丹省举行。 来自14个丝绸之路沿线国家嘉宾齐聚一堂，共同围绕“构建新丝绸之路”的主题等问题进行探讨。