卫生部部长：伊朗是外国制药投资者的黄金机遇之地

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国卫生部部长就美国反伊朗政策失败向国外的公司表示道：“伊朗是外国制药投资者的黄金机遇之地。“

萨义德·纳马克（Saeed Namaki）在第五届伊朗药学及相关产业展览会上（伊朗制药）说：“我们最根本的政策是支持国内的自主生产。”

他补充道，改善卫生部的官僚主义已列入议程， 任何案件都不得少于一周的处理时间。 关于各个食品和药物范围内活动的商家必须向190机构上报。

纳马克概述了制药公司研发部门的发展，并表示：“以依靠力量和1200家知识型公司为基础，国家未来的制药业才充满希望。”

他向出席展览会的外国公司代表表示，伊朗是一个巨大的制药市场，是外国投资者的黄金机遇之地。

在谈到美国单方面对伊朗制裁政策的失败时，卫生部长说：“世界已经改变了，以自我为中心的思想和践踏主义，难以再统治世界。今天，世界各地的人们已经准备好接受曼德拉和伊玛目霍梅尼等人的思想。”

最近，伊朗科技部副部长宣布德黑兰准备出口医疗产品和设备，并将药品生产技术转让给印度尼西亚。

早些时候，伊朗森林、牧场和流域管理组织常务董事塔拉胡穆·贝扎德（Tarahhom Behzad）表示，自伊朗新年（3月21日）以来，我们共出口1,450吨草药了。

他还说，伊朗已经甄别了约2500种草药，迄今已对170种草药进行了投资。

他补充说，大多数草药都以原始形态出口。

最近，伊朗农业圣战部研究、培训和促进组织负责人斯卡呐达尔·扎恩德（Eskandar Zand）周一表示，伊朗每年出口价值约4亿美元的草药，其中80％是藏红花。