鲁哈尼出席第74届联合国大会并发表重要讲话——邀请各邻国参与“希望联盟”和“霍尔木兹和平倡议”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。

外部联盟加剧了地区国家的紧张局势

借任何口号，成立任何的以军队为重点和指挥力量的外国联盟，都可视为对该地区事物的干预......且加剧了紧张局势使局势复杂化，并威胁着和平，安全与区域稳定。

地区国家的安全以美军撤离前提

鲁哈尼强调：“地区的安全来自美军的撤军，而不是武器和干预。经过18年时间，美国仍未能钳制恐怖主义，但伊朗伊斯兰共和国与邻国政府结束了恐怖主义在中东地区的祸乱。“

他向伊朗伊斯兰共和国邻国说道：“邻国的和平安全与独立，牵动着伊朗的和平安全与独立。 美国不是我们的邻邦。 伊朗伊斯兰共和国才是你们邻邦，长期以来我们一直被训导“先近邻，后自家”。 在艰难的日子里，我们和你们在一起。我们是近邻，而不是美国。“

只有美国停止制裁，才能为谈判铺平道路

鲁哈尼就美国为了谈判而对伊朗进行制裁和经济施压表示：“我代表我的国家，宣布我们在制裁环境下谈判的回应是“不”。 我们国家和人民忍受了一年半的最严厉的制裁，并且永远不会在敌方施加贫困、武器、压力和制裁的情况下与其进行谈判。

鲁哈尼在向特朗普政府讲话时补充说：“如果你想得到“是”这个回答，那么停止制裁，为对话开辟道路。”

巴勒斯坦是中东最大的牺牲者

共和国总统关于中东问题发表讲话：“中东充满了战争、流血、强奸、占领、宗教和宗派偏见以及极端主义，被压迫的巴勒斯坦国是这种状况的最大牺牲者。” 歧视、占领和谋杀仍在继续。

返回谈判桌

鲁哈尼强调：“我们地区如临深渊，……我们不容忍外国势力挑衅与干涉，对于任何侵犯我们安全和领土完整的行为，我们都将做出回应。但是，我们最喜欢的方式是在波斯湾和霍尔木兹海峡拥有共同利益的地区国家团结一致对外。

伊朗总统在讲话结束时强调：“这是伊朗民族的号召：我们应该为了更好的未来而去投资，而不是投资于战争和暴力。” “回到正义，和平、法律、义务和谈判桌。”