伊朗总统鲁哈尼出席记者会 美国必须证明其诚意 对话与合作是解决波斯湾问题的最佳途径

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）于纽约时间周四下午新闻发布会上，对世界各国的媒体补充道：“今年在联合国我们制定了非常紧密的计划，会议讨论的问题大多数是关于美国退出核协议后引发的问题，包含地区和平的必要性与地区安全的敏感性，核协议的执行方式，如何结束也门的血腥战争，以及美国误导性政策造成的一系列问题。”

他强调：“推进波斯湾问题解决的唯一道路是加强区域性国家建设性对话，只有建立这样的对话才能保证区域安全并且结束也门战争。”

鲁哈尼在回答问题之前向记者表示：“我们在谈判中取得了一些成功，但在某一些特殊的问题上必须继续努力，以实现我们目标。”

美国必须证明其诚意

当伊通社记者问到：以您的观点看，如果特朗普先生正在寻找新协议，他为什么不取消制裁呢？鲁哈尼表示：“我想美国从退出核协议的第一天和到现在一直要告诉伊朗人民国家所有问题的根源都应归咎于伊朗政府。”

他指出：“美国现在政府选择的方式是把话锋转向选举口号，毫无疑问的是这并不符合一个国际性的协议，美方的这样态度自动引起伊朗的公众舆论对华盛顿的谴责。”

鲁哈尼总统强调：“特朗普曾经说过不喜欢这个协议，但是他忽视了“一个国家政府的承诺代表着一个国家的人民承诺，而特朗普先生很明显地违反了这个承诺”。

伊朗总统表示：“美国的目标是将伊朗人民与国家的军队和政府分开，这当然从一开始就很明显不会成功，反而使得伊朗民族和美国政府之间鸿沟越来越深，仇恨越来越大。 同时也证明美国现在做的事不会得到任何结果。”

他强调“他们坚持在施压的同时与伊朗进行谈判，但是我们拒绝在有先决条件的情况下进行谈判，因为他们必须先向我们证明其诚意，我们才愿意谈判，否则我们不会接受。“

我们和美国人民之间没有问题

俄通社-塔斯社作为第一家提问的媒体问到：您如何看待特朗普阻止伊朗官员和家人进入美国的决定，同时您怎么看联合国搬到另一个国家的问题？鲁哈尼回答道：“ 伊朗人之前就面对过这个问题。举一个例子，一群伊朗谢里夫大学的学生参加一场科学比赛，但美国没有给他们签证，有趣的是，该小组赢得了比赛。”

他补充说：“如果一个政府达到与科学、健康和普通百姓抗争的地步，在我看来，这个政府已陷入绝望。事实是，伊朗当局对前往美国毫无兴趣，当然伊朗人民也不愿前往美国，这并不意味着我们与这个国家的人民有问题，但我们确实与政治家们的政策以及华盛顿之间有问题。“

鲁哈尼强调，政府官员对联合国的访问不同于普通人，他强调：“许多国家，特别是第三世界国家的官员以及美国的邻国，尤其是墨西哥，都难以进入联合国。”

前天伊朗总统在联合国大会会议上发表讲话：“由于伊朗担负着波斯湾和霍尔木兹海峡安全、和平、稳定与进步的历史责任，我邀请所有受波斯湾和霍尔木兹海峡事态发展影响的国家加入“希望联盟”，即“霍尔木兹和平倡议”。”

鲁哈尼在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。

鲁哈尼24日在纽约分别会见英国、法国、西班牙、德国、日本、巴基斯坦、瑞士等国家领导人就巩固传统友谊、深化互利合作深入交换意见。