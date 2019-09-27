文明古国论坛外长会联合新闻公报： 推动秉持相互尊重、公平正义、合作共赢的理念

伊朗国家通讯社（IRNA）：参加该论坛各国外长最后发布“文明古国论坛外长会联合新闻公报”；全文如下：

我们，中国国务委员兼外交部长王毅、亚美尼亚外交部长佐格拉布·姆纳察卡尼扬、玻利维亚外交部长迭戈·帕里·罗德里格斯、埃及外交部长萨米哈·舒克里、希腊外交部长尼科斯·登迪亚斯、伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫、伊拉克外交部长穆罕默德·哈基姆、意大利外交与国际合作部长路易吉·迪马约、秘鲁外交部长内斯托尔·波波利西奥·巴尔达雷斯于2019年9月25日相聚联合国总部，在第74届联合国大会期共同召开文明古国论坛外长会。会议由中国国务委员兼外交部长王毅主持。

我们重申《雅典宣言》和《蒂瓦纳库宣言》精神，强调文明古国论坛是各会员国开展对话和文化合作的重要平台。我们还重申希腊于2017年4月23日至24日在雅典主办的文明古国论坛首届学术论坛结论，以及玻利维亚于2019年3月20日至22日在拉巴斯主办的第二届学术论坛和文明古国人民会议的结论。

我们认识到，当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。同时，人类面临的各种全球性挑战更加严峻。加强不同文明对话交流，对推动人类社会进步、促进世界和平与可持续发展、合作应对全球性挑战具有重要意义。

我们强调，文明多样性是世界的基本特征。不同国家、不同民族、不同文明要坚持相互尊重、平等相待，坚持美人之美、美美与共，坚持开放包容、互学互鉴，坚持与时俱进、创新发展。我们强调，必须通过不断的交流与合作、增进文化与民族之间的理解、认可和宽容，来加强文明间的对话。我们重申，必须共同努力促进和保护我们各国人民的历史和文化遗产。鉴于世界面临的复杂挑战，保护古代文明的文化遗产并将其传给后代对促进宽容、相互理解和尊重至关重要。

我们重申维护以联合国为核心的多边主义，秉持相互尊重、公平正义、合作共赢的理念，遵守国际法和国际关系基本准则。

我们支持中国在北京举办第三届文明古国论坛部长级会议，并保持密切沟通与合作。