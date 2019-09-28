中媒：伊朗和俄罗斯支持联合国迁出美国

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报报道，在美国拒绝向伊朗代表团多名成员提供签证，导致他们无法赴纽约参加联合国大会后，伊朗总统鲁哈尼日前表示，如果有机会，伊朗将支持联合国总部迁出纽约，搬到一个“更安全、更好的国家”。

综合美国福克斯新闻网、俄罗斯卫星通讯社等外媒报道，鲁哈尼26日在联合国大会间隙举行的新闻发布会上表示，美国的外交方式“没有使任何人受益”。“如果有人问我们是否要将联合国（总部）搬到其他地方，我们当然会投票支持，将联合国总部转移到一个更安全，更美好的国家，这个国家没有我们所目睹的那些狭窄观点。”

鲁哈尼还强调，美国政府无权阻止任何人参加联合国的活动。他也指责美国利用了其作为联合国“东道主”的地位。“这里（联合国）是一个和平的、彼此交流的场所，美国不得利用其作为‘东道主’的地位，而只给予美国喜欢的人签证。”

除了伊朗，俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，美国不向参加联合国大会的部分俄罗斯代表发放签证，是在迫使俄考虑把国际会议转到纽约之外的地点召开。《参考消息》报道称，拉夫罗夫25日在接受《生意人报》采访时表示，斯大林当初建议把联合国总部设在俄罗斯索契是有远见的。俄外长指出，现在有理由提出联合国总部迁址的问题。

联合国总部大楼是联合国总部的所在地，这块领土的所有权已经不属于美国以及任何一国，而是世界上唯一的一块“国际领土”。它位于美国纽约市曼哈顿区的东侧，于1949年和1950年间兴建，面积达17英亩。