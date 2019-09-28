2019年9月28日 下午3:11
Journalist ID: 2121
News Code: 83494415
0 Persons

中媒：伊朗和俄罗斯支持联合国迁出美国

中媒：伊朗和俄罗斯支持联合国迁出美国

伊通社（IRNA）德黑兰9月28电 中国媒体表示伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯领导人支持联合国迁出美国。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报报道，在美国拒绝向伊朗代表团多名成员提供签证，导致他们无法赴纽约参加联合国大会后，伊朗总统鲁哈尼日前表示，如果有机会，伊朗将支持联合国总部迁出纽约，搬到一个“更安全、更好的国家”。

综合美国福克斯新闻网、俄罗斯卫星通讯社等外媒报道，鲁哈尼26日在联合国大会间隙举行的新闻发布会上表示，美国的外交方式“没有使任何人受益”。“如果有人问我们是否要将联合国（总部）搬到其他地方，我们当然会投票支持，将联合国总部转移到一个更安全，更美好的国家，这个国家没有我们所目睹的那些狭窄观点。”

鲁哈尼还强调，美国政府无权阻止任何人参加联合国的活动。他也指责美国利用了其作为联合国“东道主”的地位。“这里（联合国）是一个和平的、彼此交流的场所，美国不得利用其作为‘东道主’的地位，而只给予美国喜欢的人签证。”

除了伊朗，俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，美国不向参加联合国大会的部分俄罗斯代表发放签证，是在迫使俄考虑把国际会议转到纽约之外的地点召开。《参考消息》报道称，拉夫罗夫25日在接受《生意人报》采访时表示，斯大林当初建议把联合国总部设在俄罗斯索契是有远见的。俄外长指出，现在有理由提出联合国总部迁址的问题。

联合国总部大楼是联合国总部的所在地，这块领土的所有权已经不属于美国以及任何一国，而是世界上唯一的一块“国际领土”。它位于美国纽约市曼哈顿区的东侧，于1949年和1950年间兴建，面积达17英亩。

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =