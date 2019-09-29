一支欧洲旅游队伍从巴扎尔甘边界进入伊朗境内

伊朗国家通讯社（IRNA）：马赫迪·阿卜杜拉·扎德（Mahdi Abdollazade）在接受伊通社记者采访时表示：“这个队伍的成员分别来自德国、荷兰、奥地利，他们到达伊朗后，进入了玛库自由区。”

他补充道：“此队伍在该市逗留了两天后将参观大不里士（Tabriz），塔卡布（Takab），克曼沙赫（Kermanshah），安迪梅什（Andimeshk），设拉子（Shiraz），克尔曼（Kerman）和亚兹德（Yazd）等市区。

他继续说：“这个旅游队伍由Aryan旅游公司提供支持到达伊朗境内，在伊朗将逗留20天之后他们从巴扎尔甘边界离开伊朗。”

玛库自由区由于在地理上的局限，由玛库，萨特，波达什特和巴扎尔甘这些边境城镇包围，位于伊朗西北部；面积约5,000平方公里，根据1395年的总人口和住房普查大概有20万人口。

玛库自由区是该国最大的自由区，与纳希切万（Nakhchivan）的共同边境是140平方公里，与土耳其（Turkey）的共同边境130公里。

巴扎尔甘边境位于玛库自由区以西20公里的地方，是旅客进出伊朗的主要关口，今年年初以来，已有超过80万多名外国旅客通过这个入口进入伊朗。