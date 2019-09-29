六个月内有四百万游客抵达伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里·阿斯加尔·孟山（Ali Asghar Monsan）周六在扎赫丹（Zahedan）举行的世界旅游日全国会议上说：“我国的酒店数量有所增加，此外，我们家国正在建造四百家酒店，其中四星级和五星级酒店有157家。”

他还提到了伊朗的生态旅游,伊朗在过去新增加了400个生态单位，目前已超过1700个生态单位。

他就“未来属于旅游业”表示，伊朗在旅游业的各个部门都拥有很强的能力，为引入和介绍这些领域已经做了很多相关准备工作。

最近中国文化部副部长称中伊关系历史悠久，并强调，两国都在亚洲具有重要意义，在德黑兰尼亚瓦朗宫举办的中国文化周活动非常成功。并指出，去年，有近69000中国人赴伊旅游，他认为，旅游业的拓展取决于为游客创造舒适的旅游环境与便利，如：为游客提供优秀的中文导游、直接支付费用的渠道以及安全问题等。他还回应了大使的提议。

最后，张副部长表示，想建一栋独立于中国使馆的大楼专门开展文化工作，希望德黑兰就此问题给予帮助。因为三年前，也提出了这一求助，伊朗驻北京大使要求文化参赞以对等的形式关注这件事，以便双方在使馆外设立文化中心进行文化交流活动。

除此之外，伊朗副总统兼文化遗产、手工业和旅游组织主席穆奈桑说过，中国是全球最主要的游客输出国，伊朗凭借其丰富的旅游资源，可以吸引更多中国游客来伊观光。希望伊朗对中国公民免签政策能够进一步促进两国旅游合作发展，伊方将不断提高旅游服务水平。