伊朗总统签发了《伊-中关于动物卫生和检疫合作的协定法》

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统签发了《伊朗伊斯兰共和国政府与中华人民共和国政府关于动物卫生和检疫领域合作的协定法》。

根据伊朗伊斯兰共和国总统办公室报道，伊朗总统哈桑·鲁哈尼（Hussain Rouhani）周日将议会通过的《伊朗与中华人民共和国关于动物卫生和检疫领域合作的协定法》批准并发送给了伊朗农业部。

因此根据《伊朗伊斯兰共和国宪法》的第123条法规，伊朗共和国总统将《伊朗伊斯兰共和国政府与中华人民共和国政府关于动物卫生和检疫领域合作的协定》发送到国家农业部。