吉尔吉斯斯坦的考古学家：丝路是世上最重要的贸易和商业路线

伊朗国家通讯社（IRNA）：这次会议由哈马丹（Hamedan）主办的第六届世界丝绸之路会议的间隙举行。吉尔吉吉斯坦的考古专家就“丝绸之路对人类社会的文明和发展发挥了重要作用”这一主题，发表题目为 “文化遗产是各种宗教传播的重要因素”的演讲。

查纳尔·北格（Chanar beig）就“文化遗址在扩大和加深吉尔吉吉斯坦与不同国家的互动中起着重要作用”表示：“丝绸之路一直是人类文明发展和增长的主要途径之一，并且多年来一直在扩展。”

他补充道：“‘丝绸之路’”被认为是世界上最重要的贸易和商业路线之一，“丝绸之路”上发现的文物反映了该路线上的文化和宗教多样性。”

北格说：“丝绸之路途径吉尔吉吉斯坦，我们在吉尔吉吉斯坦发现了与琐罗亚斯德教徒有关的各种物品。吉尔吉斯斯坦已有四大古代遗址已在世界遗产部门注册，所有这些都与宗教有关。”

他继续说道：“丝绸之路经过吉尔吉吉斯坦，我们在这里还发现了跟伊斯兰教，基督教和佛教相关的文物，佛教寺院是吉尔吉斯斯坦最大的古代遗址和寺庙之一，在该地区发现的古迹反映了文化存在的多样性。”

吉尔吉斯斯坦的考古学家表示，在探索吉尔吉斯斯坦历史遗迹的第22章中，发现了一世纪和二世纪的寺庙，这些寺庙中存在大量古代和艺术作品，这表明“文化遗产是各种宗教传播的重要因素”。

他表示，“丝绸之路”的古遗址是文化和旅游研究的重点，“丝绸之路”的古迹和宗教遗址非常有价值，显示了这条路的悠久历史。