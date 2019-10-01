伊朗第一副总统致电李克强 祝贺新中国成立70周年

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗伊斯兰共和国第一副总统办公室报道，艾萨克·贾汉吉里（Ishaq Jahangiri）在周二就伊朗伊斯兰共和国和中华人民共和国之间的良好历史关系以及对中国人民幸福生活的美好愿望的致电中表示：“两国在各个方面，特别是在经济部门的关系，都得到发展和巩固；我们看到了双边关系在不同领域的发展。”

伊朗第一副总统在贺电中说：“我相信，通过两国政府的努力，我确信两国的经济关系，将从贸易往来深化到战略经济关系的领域。”

连日来，包括伊朗伊斯兰共和国领导人的许多国家领导人和国际组织负责人纷纷致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。

今日伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在中华人民共和国成立70周年之际，向中华人民共和国主席习近平及他的人民表示热烈祝贺。”

他强调说：“毫无疑问，以两国长期的历史关系来看，文化共享和国际关系的演变，使伊中两国彼此间的合作更具战略意义。”

伊朗总统在致辞中说：“我相信，与阁下一起努力合作，将有利于促进国际和平与稳定的共同利益。”

在此消息中，鲁哈尼祝愿中华人民共和国国泰民安，人民幸福。