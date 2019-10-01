新中国外交70年的光辉历程和基本经验

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，新中国成立后的70年，在外交上走过了一条极不平凡的道路。在隆重庆祝新中国成立70周年的时候，认真总结新中国外交的重要成就、理论创新和宝贵经验，对于我们继承和发扬优良传统，坚定“四个自信”，指导新形势下的外交工作，具有重要现实意义和历史意义。

回顾历史，大家比较一致的看法是，新中国外交70年大体可以分为3个阶段。

第一阶段（1949—1978年），是社会主义革命和建设时期，这一阶段中国外交的主题词是“独立自主”。新中国诞生后外交上首要的任务是维护国家安全和主权独立，捍卫革命胜利果实。中国坚决反对帝国主义和霸权主义，积极支持亚非拉人民争取民族解放和国家独立的斗争，确立了以和平为宗旨、独立自主的外交政策，在风云激荡的国际环境中展示了东方大国的鲜明形象，站稳了脚跟，改善了国际处境。

第二阶段（1978—2012年），是改革开放和社会主义现代化建设时期，中国外交的主题词是“和平与发展”。党中央作出“和平与发展是当今世界两大主题”的根本判断，我国外交工作的目标随之调整为为现代化建设争取较长时间的和平外部环境。在国际上，我们倡导多极化和国际关系民主化，坚持走和平发展道路，奉行合作共赢的开放战略，积极为维护世界和平、促进共同发展作出贡献，我国的国际地位和影响力持续提高。

第三阶段（2012年党的十八大至今），世界正处于百年未有之大变局，中国特色社会主义进入新时代，中国外交的主题词是“民族复兴，人类进步”。推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体被确定为新时代中国外交的总目标，习近平外交思想的指导地位正式确立，一条具有鲜明时代特征和中国特色的大国外交之路日益清晰地展现在世人面前。

70年风雨兼程，70年波澜壮阔。新中国外交70年史诗般的历程，凝结着我们党坚持不懈推动理论创新与实践创新的成果，对于我们是一座思想宝库，其中给我们留下的最重要、最具普遍意义的基本经验包括以下几方面。

坚持党对外交工作的集中统一领导。“办好中国的事情，关键在党”。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是我国政治制度的最大优势。从新中国外交奠基时期中央提出的“外交无小事”“外交工作授权有限，大权在中央”的根本原则，到习近平总书记在去年中央外事工作会议上的有关论述，坚持党的集中统一领导是贯穿新中国外交工作的一条主线，并为之提供了最根本的政治保障。做好新时代的对外工作，更要自觉地坚持这一原则，强化党制定方针、总揽全局的作用，形成对外工作的强大合力。

坚持独立自主的和平外交政策。中国的历史文化、社会制度和基本国情决定，中国的事情不可能依赖别人，只能按照中国的情况，由中国人自己来办。在国际事务中，我们坚持从中国人民和世界人民的根本利益出发，根据事情本身的是非曲直决定自己的政策立场，不干涉别国内政，不搞强加于人，旗帜鲜明地反对大国主义和强权政治。中国以和平为外交政策的宗旨，坚定不移地做地区和世界和平的建设者、维护者，致力于国家间的互利共赢合作，这就实现了中国的利益主张与时代潮流和国际社会根本诉求的统一，使中国的民族复兴从根本上区别于传统上的大国崛起。可以说，独立自主原则与和平外交方针是新中国外交政策的两个基石。

坚持实事求是、与时俱进的思想路线。在党中央领导下，我国外交工作始终围绕党和国家的中心任务，坚持用马克思主义的基本原理分析形势、指导工作，不断创造新的经验，并在这一进程中推动马克思主义中国化自身的发展。70年来，不管面临怎样的困难和挑战，我们在外交上从来没有丧失开拓创新的勇气，从来没有停下不断走向新的理论自觉和实践自觉的脚步。在当前新的时代条件下，继续推进中国外交的理论与实践创新，增强各方面工作的原则性、系统性、科学性和预见性，作为一项根本性任务，比以往任何时候都更加重要和紧迫。

坚持体现外交工作的中国特色和中国风范。70年来，从倡导“求同存异”与“和平共处五项原则”到提出“三个世界”理论和“和平与发展”两大时代主题，再到共建“一带一路”、推动构建“人类命运共同体”，这些洋溢着中国文化和思想魅力的理念主张，对推动战后国际关系的发展作出重要贡献。当前，世界百年未有之大变局正在深入展开，面对层出不穷的新问题、新挑战，国际社会对“中国主张”“中国智慧”和“中国方案”的期盼进一步上升，中国的国际地位和影响也越来越与其在思想文化层面的贡献紧密关联。21世纪应该是中国在实现伟大民族复兴的砥砺前行中更加自觉地为人类作出贡献的时代。

（作者系中国外交史学会会长、外交部政策咨询委员会委员）