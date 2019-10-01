背景资料:新中国成立以来伊中关系大事回顾

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗和中国存在着悠久的历史联系和传统友谊，早在两千多年前就开始友好交往。

1971年8月16日，中伊两国建交；近年来，伊中两国领导人保持频繁接触，下面是本网对伊中发展大事记：

1971年8月16日中伊建交。1979年伊朗伊斯兰共和国建立后，两国高层互访增多，各领域友好合作关系不断发展。

2000年6月22日，江泽民与伊朗哈塔米总统在人民大会堂举行会谈。

2002年4月20日，江泽民会见伊朗法尔斯省省长和宗教领袖哈梅内伊。

2002年12月16日，江泽民会见伊朗伊斯兰议会议长。

2003年8月25日，胡锦涛主席在人民大会堂会见伊朗外长卡迈勒哈拉齐。

2005年7月5日，胡锦涛会见伊朗副总统奥列米。

2006年6月16日，胡锦涛会见伊朗总统内贾德。

2007年1月5日，胡锦涛会见伊朗领袖和总统特使拉里贾尼。

2007年8月16日，胡锦涛会见伊朗总统艾哈迈迪－内贾德。

2007年11月3日，温家宝会见伊朗第一副总统达乌迪。

2008年4月16日，伊朗核问题六国外交部政治总司长会议在上海召开。

2008年9月6日，胡锦涛会见伊朗总统内贾德。

2008年10月31日，温家宝在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳会见了作为观察员国代表参加上海合作组织成员国第七次总理会议的伊朗伊斯兰共和国第一副总统达乌迪。

2009年4月17日，温家宝在海南三亚会见前来出席博鳌亚洲论坛2009年年会的伊朗第一副总统达乌迪。

2009年6月17日，胡锦涛在叶卡捷琳堡会见伊朗总统艾哈迈迪－内贾德。

2009年10月15日，温家宝在北京人民大会堂会见上海合作组织观察员国代表伊朗第一副总统拉希米。

2011年6月14日，胡锦涛在阿斯塔纳会见伊朗总统艾哈迈迪－内贾德。

2012年6月6日，温家宝会见乌兹别克斯坦总统卡里莫夫、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和伊朗总统艾哈迈迪内贾德。

2012年6月8日，胡锦涛同伊朗总统艾哈迈迪内贾德举行会谈。

2013年9月12日，习近平主席在上海合作组织比什凯克峰会期间与伊朗总统鲁哈尼会晤。

2013年10月30日，习近平在北京会见伊朗伊斯兰议会议长拉里贾尼。

2014年5月22日，伊朗总统鲁哈尼访华并出席在上海举行的亚信峰会。其间，习近平主席同鲁哈尼举行会谈。

2015年4月23日，习近平会见伊朗总统鲁哈尼。

2015年9月15日，李克强在人民大会堂会见伊朗外长扎里夫。

2015年9月28日，习近平在纽约会见伊朗总统鲁哈尼。

2016年1月22日，习近平对伊朗进行国事访问。

2018年06月10日，习近平在青岛同伊朗总统鲁哈尼举行会谈。

2019年6月14日，习近平在比什凯克与伊朗总统鲁哈尼进行会晤。

中伊签署重要双边协议和文件：

中国和伊朗建交联合公报(1971年8月16日)

中华人民共和国政府和伊朗王国政府建交联合公报(2000年11月7日)

中国和伊朗签署价值40亿美元合作协议(2011年7月18日)

十二届全国人大常委会第十二次会议批准了《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国引渡条约》(2014年12月28日)

伊朗与中国签署石油换商品协议(2015年6月1日)

伊朗向中国提出两国关系未来25年“路线图”(2019年8月26日 )