伊中商会会长：伊中两国经济互补性较强 合作潜力巨大

伊朗国家通讯社（IRNA）：今天（周二）是10月1日是中华人民共和国国庆节，中国人有一个为期7天的法定假日，称为“黄金周假期”。

伊朗中国商会会长马吉德·雷扎·哈里里（Majid Reza Hariri）就两国商业发展情况告诉伊通社经济记者，“伊朗与中国的关系从未收到过政治关系的影响，两国的政治关系也从未出现过历史性问题。也就是说，在古代我们都没有与中国发生过争执，在当代历史上也没有。”

他说，过去40年来，从政治角度来看，中国一直是我们的盟友，所以我们的经济关系一直保持良好；但我个人认为，即使我们与中国没有良好的政治关系，中国在我们国家中的经济中的地位 也不会亚于今天。”

哈里里补充说：“伊朗和中国的经济是互补的，伊朗是世界能源和原材料的供应国，中国是此类商品的最大买家。 另一方面，中国是世界上最大的技术、机械和商品出口国，而我们国家80％以上的进口产品也原材料和中间产品。”

他补充说：“适当的政治关系，加上这两个经济体的互补性，使革命后的两国关系一直在发展。即使，有时会受美元价格上涨下降的波动，全球能源和原材料价格也受到了影响，

但每年交易的商品数量都在增加。”

中伊商会会长就两国到2018年止双方贸易值走势指出，根据我们在世界进出口贸易中所占的份额，我们预计，2019年由于我们在世界进出口中所占份额将会下降，而且与中国进出口贸易关系也将缩减。例如，伊朗禁止了1400种商品进口， 另一方面，在出售石油，天然气和石化产品方面也存在问题，这可能会影响与中国的贸易量。

他强调，这些影响都是短暂的，中国国务院，共产党，商务部及其主席个人是在过去一年半中反复坚称“他们不接受美国单方面制裁“的少数国家之一。