伊朗即将宣布《霍尔木兹和平计划》的细节

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）就伊朗总统哈桑·鲁哈尼几天前在联合国提出的一项计划强调：该计划旨在建立该地区的和平与安全。

伊朗总统在联合国大会会议上发表讲话：“由于伊朗担负着波斯湾和霍尔木兹海峡安全、和平、稳定与进步的历史责任，我邀请所有受波斯湾和霍尔木兹海峡事态发展影响的国家加入“希望联盟”，即“霍尔木兹和平倡议”。”

鲁哈尼在联合国大会会议上说道:“希望联盟”旨在促进霍尔木兹海峡地区与国家和平、稳定、发展与繁荣，并促进彼此之间了解、和平与友好关系。 该倡议涵盖了各个合作领域，如公共能源安全，航海自由，包括石油和其他资源往返霍尔木兹海峡及其以外地区的自由流动。

伊朗总统表示，希望联盟建立在相互尊重、利益互惠、地位平等、对话与谅解，尊重主权和领土完整，尊重国际边界，和平解决所有争端以及等重要原则，其中最重要的是建立在“不侵略”和“不干涉内政”原则基础上。

伊朗外交部发言人就伊拉克总理阿德尔·阿卜杜勒·马赫迪，可能以“调解伊朗与沙特关系的紧张局势”为目的对德黑兰进行访问，表示：“之前，一些亚洲和欧洲国家为缓解德黑兰和利雅得之间的紧张关系作出了努力，伊朗一直欢迎这些努力。但另一方基于某些算计和幻想，并没有任何想缓解关系的倾向，因此，对方什么时候准备好，我们随时做好缓和准备。”

穆萨维补充说：“当然，伊拉克总理对德黑兰的访问尚未敲定，但是如果敲定，我们公布于众。”