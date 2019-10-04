伊朗官员：中国70年努力为国家带来了独立和尊严

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中央广播电视总台报道，伊朗外交部公共媒体外交中心副主任哈米德礼萨纳菲兹奥莱菲近日对中华人民共和国成立70周年表示祝贺，并认为，中国过去70年的努力为国家带来了独立和尊严。

纳菲兹奥莱菲研究东方学，对中国有着比较深入的了解。日前，他参观了中央广播电视总台鲁谷办公区，并在与亚非中心波斯语部员工交流时指出，伊朗和中国文化相近，交往的历史悠久，彼此的心走得很近。他说：“著名的穆斯林旅行家伊本·白图泰曾在他的游记中提到，当他来到中国后，看到有人在吟唱伊朗古代著名诗人萨迪的诗歌。这也就是说，在伊本·白图泰生活的年代，中国和伊朗的文化交流就已经非常紧密，以至于中国人都能够熟背萨迪的诗歌。伊中都是东方国家，有很多共同点。双方习惯相似，能够理解对方的感情，心也走得很近。”

纳菲兹奥莱菲还强调了，在伊中两国联系日益紧密的形势下，加强文化交流的必要性。他说：“伊朗不应只追求同西方对话，也应同中国和印度等东方国家加强对话。我们欣喜地看到，伊朗外交部长最近接受了中国的电视台和新华社的多次采访。现在，中伊两国通过第三方了解对方的时代已经过去。如今懂中文的伊朗人越来越多，懂波斯语的中国人也越来越多。在伊朗，学中文的风气日趋浓厚。很多以前只教英语、法语和德语的机构现在也开始教中文。中伊两国的文化联系应该同它们的政治经济关系相适应。”

纳菲兹奥莱菲对中国一直秉持的不干涉别国内政的外交原则表示赞赏，并期待伊中两国能够在“一带一路”框架下深化双边合作。他说：“我们赞赏中国不干涉别国内政的外交政策。两国间也有着很好的高层交流。特别是近几年，两国高层领导达成了相关协议。中国近几年还提出了共建‘一带一路’的倡议。这是个非常好的倡议。伊朗对此持积极态度。我们认为，两国可在此框架内进行更一步合作。”

今年正值中华人民共和国成立70周年。纳菲兹奥莱菲对此表示祝贺，并认为中国过去70年的努力为国家带来了独立和尊严。他说：“七十年间，中国为国家振兴做出了巨大努力，这些努力为这个国家带来了前所未有的独立和尊严。我对此表示祝贺，也希望中国在未来取得更大成功，伊中两国关系能够取得更大发展。”