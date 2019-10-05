意大利驻伊大使：“伊朗在吸引游客方面潜力巨大“

伊朗国家通讯社（IRNA）：意大利驻伊朗大使Giuseppe Perrone在接受伊通社记者的采访时表示：“伊朗对于外国游客来说非常具有吸引力，现在越来越多的外国游客把伊朗选为旅游目的地。”

他补充道：“意大利游客也对伊朗非常着迷，因为伊朗得天独厚的自然景观吸引着他们。同时，意大利游客对伊朗古代无与伦比的历史遗迹也有着浓厚的兴趣。此外，伊朗悠久的古代建筑也同样具有吸引力。”

他说：“廉价的旅游费用也让游客对伊朗产生了更多的向往。”

意大利大使就“在外国游客间流传的误导图片”发表讲话：“外国游客应该亲自去伊朗，用自己的双眼去了解伊朗；一些外国人常常用一些负面的伊朗形象进行假象宣传，因此游客必须亲自到伊朗去，我相信在伊朗不仅可以体验其独特的美景还可以享受伊朗人的热情款待。”

最近伊朗文化遗产和旅游大臣表示，去年有780万游客参观了伊朗，并说：“在今年的头六个月中，已有 400万游客进入伊朗。”

阿里·阿斯加尔·孟山（Ali Asghar Monsan）说：“我国的酒店数量有所增加，此外，我们家国正在建造四百家酒店，其中四星级和五星级酒店有157家。”

他还提到了伊朗的生态旅游,伊朗在过去新增加了400个生态单位，目前已超过1700个生态单位。

他就“未来属于旅游业”表示，伊朗在旅游业的各个部门都拥有很强的能力，为引入和介绍这些领域已经做了很多相关准备工作。