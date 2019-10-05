伊朗在“世界旅游业增长最快的国家”排名中排第二位

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据政府信息数据库转载的伊朗旅游文化遗产组织的消息，2017年伊朗的外国游客量为4.867百万人，2018年的游客量为7.295百万，同比增长了49.9%。在“世界旅游业增长最快的国家”排名中，仅次于于厄瓜多尔（51%）排在世界第二位。

位于南美的厄瓜多尔2017年到2018年游客的数量从160万人增长到260万人。

在2017年-2018年期间，伊朗的国际游客增长率为49.9%，而在上一时期2016年-2017年期间伊朗的国家游客增长率是-1.5%。

世界旅游组织没有提供伊朗2018年的旅游业收入数据，但是发布了2017年44.02亿美金的收入数据，并以此数据来吸引更多的外国游客。

根据报告，伊朗2010年的旅游业收入为24.38亿美金。

埃及（36%）乌干达（31.9%）尼泊尔（24%）斯洛文尼亚（23%）巴勒斯坦（20.5%）越南（19.9%）格鲁吉亚（16.9%）韩国（15.1%）卡塔尔（12.4%）等国家在“ 世界旅游业增长最快的国家”排名中分别排在伊朗之后。

最近伊朗文化遗产和旅游大臣表示，去年有780万游客参观了伊朗，并说：“在今年的头六个月中，已有 400万游客进入伊朗。”

阿里·阿斯加尔·孟山（Ali Asghar Monesan）说过：“我国的酒店数量有所增加，此外，我们家国正在建造四百家酒店，其中四星级和五星级酒店有157家。”

他还提到了伊朗的生态旅游,伊朗在过去新增加了400个生态单位，目前已超过1700个生态单位。

他就“未来属于旅游业”表示，伊朗在旅游业的各个部门都拥有很强的能力，为引入和介绍这些领域已经做了很多相关准备工作。