伊朗空手道女运动员成为俄罗斯空手道世界联赛的决赛选手

伊朗国家通讯社（IRNA）：吉兰省空手道委员会会长在接受伊通社记者采访时表示：“莎拉·巴赫曼亚尔（Sarah Bahmanyar）是伊朗空手道传奇人物，她以优异的成绩和优越的实力击败了所有对手，晋级俄罗斯空手道比赛的决赛。”

马自达·苏菲（Mazda Sufi）补充说：“我国的50公斤级空手道运动员莎拉·巴赫曼亚尔（Sarah Bahmanyar），获得即将在莫斯科举行的2019年第六届世界空手道锦标赛比赛资格，她最后以优异的成绩战胜了中国空手道运动员李冉冉，成为第一位获得决赛资格的伊朗运动员。”

他接着说：“这个来自吉兰省的国家空手道运动员，在第一场比赛中，以6-0击败了匈牙利选手；在第二环节中，又以2-0击败了阿尔及利亚选手。”

他分析道，巴赫曼亚尔在第三场比赛中，以2-0击败了来自香港的选手Ying Tingtang；在第四场比赛中，以3-1击败来自西班牙的纳迪亚·莫拉莱斯·戈麦斯顺利晋级半决赛。

吉兰省空手道委员会会长补充道：“莎拉·巴赫曼亚尔（Sarah Bahmanyar）在半决赛中以3-3打平中国选手。但最终，根据裁判的评判赢取了比赛，并获得即将在莫斯科举行的2019年第六届世界空手道锦标赛比赛资格。”

苏菲说道：“这个来自吉兰省的国家空手道运动员为赢取金牌，将赴战在莫斯科举行的2019年第六届世界空手道锦标赛比赛，她明天（周日）将对战来自德国的莎拉·休里希（Sarah Hubrich），希望她能够再次击败对手，再次取得胜利赢得金牌。”

她回忆说：“上个月来自79个国家的649名选手，参加了在日本东京举行的第五届世界空手道联盟比赛，才华横溢的莎拉·巴赫曼亚尔（Sarah Bahmanyar）战胜所有选手，获得冠军赢得了比赛的金牌。