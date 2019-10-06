伊朗马赞德兰省被选为202年经合组织国家旅游之都

伊通社—萨里（Sari）— 伊朗马赞德兰省旅游和手工艺品文化遗产部部长宣布：“马赞德兰省被选为2022年经合组织国家旅游之都。”

赛富拉·法尔扎内（Saifullah Farzaneh）在接受伊通社记者采访时说：“大约在6个月前，马赞达兰文化遗产负责人，提交了将马赞达兰作为经合组织国家旅游首都（经济合作组织）的建议，昨天（7月12日）获得了塔吉克斯坦ECO成员国部长理事会的批准。”

他详解了马赞达兰被选为旅游首都这一重要事件的，并说：“马赞达兰以它吸引更多游客的强大能力，以及它位于山水最美的温带地区的巨大优势，对于该省的旅游业产生了很多积极影响。”

马赞德兰（Mazandaran）文化遗产部长补充说：“经合组织国家除了具有共同的政治-地理边界外，他们还具有共同的文化领土，这些共同文化领土造就了共通性。 总体而言，它是世界上最古老的人类社会栖息地之一。”

马赞德兰省位于伊朗北部，东面与戈勒斯坦省交界，南面连接德黑兰省和塞姆南省﹐西面与加兹温省接壤和吉兰省接壤﹐北面濒临裏海。马赞德兰省 是伊朗三十个省份之一；它涵盖两万三千七百平方公里。马赞德兰省是属于古代希尔卡尼亚洲的一部分，萨里市作为省会。