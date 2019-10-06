灭韩国胜日本！中国盲人足球队进军东京残奥 将与伊朗争亚洲冠军

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，小组赛阶段，中国队3战全胜，其中8-0战胜韩国，5-0战胜印度，2-0战胜东道主泰国。而日本队小组赛阶段0-1不敌伊朗，5-0战胜阿曼，2-0战胜马来西亚。

亚洲盲人足球锦标赛在泰国进行了半决赛的争夺，中国队经过点球大战以5-4的总比分战胜日本队（常规时间2-2）进入决赛，拿到东京残奥的参赛资格。

小组赛阶段，中国队3战全胜，其中8-0战胜韩国，5-0战胜印度，2-0战胜东道主泰国。而日本队小组赛阶段0-1不敌伊朗，5-0战胜阿曼，2-0战胜马来西亚。

值得一提的是，本次比赛也是东京残奥会的预选赛，由于日本队是东道主，因此本次比赛只有两支球队能够获得东京残奥会资格，因此本场比赛如果中国队获胜，就将直接晋级东京残奥会。

上半场比赛还剩下7分钟的时候，中国队获得左路角球，并在禁区中路的混战中打入一球，1-0。半场快结束时，中国队门将手抛球失误，对手反击的分，1-1平。这也是中国队本届赛事的第一个丢球。

下半场刚刚开始，中国队就先丢一球，以1-2落后。但中国队很快又将比分扳平。2-2的比分保持到了比赛结束。

点球大战中，虽然中国队第一个点球罚失，但后面的选手发挥稳健。经过4轮角逐，最终3-2，总比分5-4战胜对手。晋级决赛。

早前结束的另一场比赛中，伊朗3-2战胜泰国，和中国会师决赛。两支球队也都拿到了2020年东京残奥会的入场券。决赛将在10月6日进行。