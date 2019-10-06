男排世界杯，亚洲老大哥伊朗队再度发威，击溃澳大利亚拿下2连胜

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体报道，伊朗作为中东地区的国家，虽然经济发达程度不如其他地区，但是在竞技运动上，不说世界级水平至少也是亚洲数得着的。澳大利亚作为参加世界杯就是大鱼腩（指球队水平弱）的球队，在10月5日的比赛中爆冷战胜了12年奥运会得主、16年奥运四强的俄罗斯，这虽然令人眼前一亮，但是在有实力的队伍面前还是过于稚嫩，最终被伊朗三比一直接带走。

澳大利亚由于在赛区的成绩不佳，一直到2009年才获得参加世界杯的资格，在参加世界杯之后，一直扮演者大鱼腩的角色，处于垫底水平。更有人戏称澳大利亚是来“送分的”，像澳大利亚这样的队伍还有埃及，埃及男排在世界杯上也几乎就是垫底的水平，不过今年埃及一反常态几度爆冷击败对手。在面对强敌的时候也能打得有来有回，即使输了比赛也赢得了喝彩。

伊朗男排在这次世界杯上被俄罗斯击败后，次日又被黑马埃及爆冷。在世界赛上成绩一向不佳的伊朗，在经历前两日的败北后，似乎找到了状态，第三日的比赛中战胜了加拿大拿到了首胜。加拿大作为世界排名靠前的队伍，在这次世界杯中四场比赛仅仅拿到一胜，仿佛加拿大才成了世界杯的大鱼腩。伊朗在击溃加拿大后面对同赛区的澳大利亚并没有手软。

澳大利亚前一日（10月4日）鏖战五局战胜了俄罗斯，俄罗斯在前两日的比赛中击溃了伊朗翻盘了加拿大。澳大利亚能够打败俄罗斯这本就令人吃惊。但似乎首胜对于他们并没有太大作用，在面对伊朗的时候该怎么被压制还是被压制。

从目前世界杯的局势上看，俄罗斯能打赢伊朗，而伊朗打得赢澳大利亚，澳大利亚又能打满五局把俄罗斯给耗赢。这里看出球队的状态非常重要，俄罗斯在拿到二连胜后状态似乎并不如之前，而伊朗作为亚洲第一，越战越勇，作为亚洲球迷的我们自然也希望澳大利亚和伊朗都能够取得更好的成绩。