【专访】 中国商会成员：伊朗市场是中国商人不可忽视的重要市场

伊朗国家通讯社（IRNA）：李维恩在接受伊通社采访时说：“中国和伊朗两大合作伙伴尽管面临压力和制裁，也能够保持甚至扩大合作关系。”

他补充说：“尽管一直鼓励中国公司进入伊朗市场，并积极参加伊朗的展览，但两国之间仍有很多潜力需要双方一起努力来发掘。”

中方贸易专家表示，两国正努力加强双边合作，争取通过增加每年参加德黑兰国际展览会的中国公司数量，来破除美国经济制裁造成的贸易壁垒。

他说：“举一个例子，比如最初只有五家中国公司参加德黑兰国际展览会，那么去年的参展公司数量达到300家，预计今年还会增加更多。”

伊朗市场前景广阔

李维恩强调：“伊朗市场前景广阔，谁也不能阻挡伊朗在该地区和世界贸易舞台上的重要地位。”

中国商人指出，两国可以加强与本国货币的交流、互动，以克服美国的银行业壁垒。

他强调，路线越开放，制裁将变得越=更容易，许多中国和伊朗公司现在正在使用本国货币支付。

伊中两国的合作潜力

这位中国商人就伊朗和中国的公司与商人之间的合作潜力指出，在建设铁路和特快列车，地铁以及许多其他基础设施项目方面，伊中双方可以扩大合作。



他介绍说：“城市火车和地铁领域是中国公司在伊朗最重要的领域之一，由于中国的高新技术和合理的价格，中国公司在此领域占取了很大市场。”

中国经济活动家说：“中国公司不仅愿意投资，而且还愿意转让技术。”