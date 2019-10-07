伊朗人对中国有多热情，大街上随时有人来打招呼，并祝福70周年

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——无尾象和猫，分享了去伊朗旅游的经历。全文如下：

自从伊朗免签以后，越来越多的中国人前往伊朗旅行，中东这个神秘的古国也开始揭开自己的面纱，开始出现在中国人的视野里。走进这里才发现除了石油，这里的人们也有可爱的一面。

初到伊朗前，我也对这个即将前往的古国充满了忐忑和不安，毕竟它的旁边就是伊拉克和阿富汗，所以哪里到底怎么样，除了网络上少有的资料，我们便对此一无所知。

飞机落地德黑兰的第一天，半夜的街上几乎没有行人。这种气氛让我们有些害怕，好像这里有宵禁的感觉！

第二天的旅途开始，我们便走向了伊朗的街头，伊朗人的作息大多是早上九点开始工作，下午四点多便陆陆续续下班了，而且他们中午还有休息一个多小时。

在伊朗街头行走，大多数情况会沿途都有人询问：你来自哪里？

如果回答中国，他们很多人都没有确切的概念，但如果说：秦，很多就能反应过来是哪里，还会说到北京、上海、广州，我觉得这应该是他们教科书里的东西吧。

在伊朗走的地方越多，越能感受到他们的真诚与可爱，因为我们是自由行，有时候会专门停看地图的位置，很多时候，一旦在某个路口表现得很迷茫，立刻就会有伊朗人过来帮忙，并指导，如果英文实在没办法交流，他们便直接带我们过去，不管多远都送。

伊朗人喜欢中国人，从他们和你打招呼就能感受出来，一旦听说来自中国，便立马开始夸赞这是一个很棒的国家。听到最多的是：伊朗和中国是兄弟，是很好的兄弟，并送上祝福中国70周年庆典。

伊朗人的热情真的丝毫不比巴基斯坦差，我在旅途中，经常无差别的和当地人用英文和他们的波斯文交流着，虽然听不懂，但还是会觉得很有趣。

伊朗作为前波斯留下的各种遗址，在这里除了热情的人民，还有各种让人惊叹的清真寺。各种少有人踏足的景点，绝对是世界上独自无二的。