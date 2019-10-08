前十八月伊朗非石油产品出口总额达到610亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国经济事务与财政部长法拉哈德·德吉帕萨德（Farhad Dejpasand）继续说：“银行内部管理的改革也应列入议程。”

德吉帕萨德就伊朗经济改革表示：“我们已经安排了有关管理改革的讨论会议，并在数次会议上收到了几位私人顾问和学者的评论，并将其评论编辑并发送了出去，我们期待这一改革的执行。”

伊朗经济事务与财政部长补充说，“我们正在努力采取一切必要步骤，改革银行体系，以形成高效的银行机率。”

他说：“我们在该项目中遇到的问题之一是数字银行问题，我们相信，如果普通银行改革为数字银行，不但能降低成本，服务能力也将提高。”

他还补充说：“数字银行业务的实施，能形成一道玻璃墙，使银行业务更加透明化。”

最近伊朗霍拉桑（Khorasan）铁路总经理表示，从萨拉赫斯（Sarakhs）边境铁路（位于霍拉桑北部的拉扎维）到土库曼斯坦以及其他中亚国家的出口率增长了90％。

除此之外伊朗央行也最近发布的报告也表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。