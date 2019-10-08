伊朗外交部官员：谴责美西方借香港问题对中国施压

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2019年10月5日，中国驻伊朗大使常华会见伊朗外交部部长助理兼亚太总司长扎比卜，并介绍了香港近期局势。

常华表示，近四个月以来，香港围绕修改《逃犯条例》出现的事态已完全变质。在“反中乱港”势力鼓动、纵容下，香港激进势力和暴力分子肆意破坏公共秩序，毁坏公共设施，暴力袭击警察，到处大搞打砸烧，所作所为已远远超出正常游行集会的范畴，践踏了道德底线，突破了法治底线，挑战了“一国两制”的原则底线。

中国驻伊朗大使说，在此情况下，10月4日，香港特区政府制订《禁止蒙面规例》，合法合理合情，极为必要。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法，支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。9月25日，美国国会参众两院外委会审议通过“香港人权与民主法案”。该案罔顾事实、颠倒黑白，公然为香港激进势力和暴力分子张目，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

扎比卜表示，伊方高度关注香港局势，反对暴力犯罪行为，认为游行集会应在合法合规且不扰乱社会秩序的前提下进行。当前香港乱局的根源是外部势力干涉，美西方国家试图借香港问题对中国施压，从而搞乱香港、牵制中国发展，伊方对此予以强烈谴责。

扎重申，伊方坚持“一个中国”政策的立场是一贯的、明确的，坚决反对外部势力干涉中国内政。