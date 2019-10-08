「权威发布」伊朗外交部发言人就美国将28家中国机构和公司拉“黑”问题答问

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间10月08日晚，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）引用美国对全世界穆斯林的罪行，谴责华盛顿以支持维吾尔族穆斯林为借口而对28个中国组织和机构的制裁。

穆萨维在接受伊通社（中文网）专访时表示：“美国此行动违背了国际法；经济制裁，侵犯了国家权利和国际贸易安全。”

伊朗外交部发言人对美国政权的行动表示“谴责”并强调：“美国作为一个在全世界范围内尤其是在中东地区，对无辜穆斯林犯下许多罪行的政权根本没有任何资格谈“穆斯林人权”的问题；并以保护穆斯林的权益为借口来侵略抵制其他国家的政府。”

据中国外交部官网消息，当日下午，中国外交部发言人耿爽也就此问题表示，美方以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅、新疆生产建设兵团公安局等机构以及8家中国企业列入出口管制实体清单、实施出口限制，这种行径严重违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

耿爽强调，必须指出，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆根本不存在美方所指称的所谓人权问题，有关指责不过是美方为干涉中国内政蓄意制造的借口。新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践。这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业作出了积极贡献。美方对中方的指责完全是颠倒黑白、一派胡言，只能进一步暴露其干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

他说，我们敦促美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力的举措，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

据报道，美国商务部10月7日发布公告，将中国新疆维吾尔自治区公安厅及其18家下属机构、新疆生产建设兵团公安局和海康威视等8家中国企业列入出口管制实体清单。