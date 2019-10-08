2019年10月8日 下午8:51
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「权威发布」伊朗外交部发言人就美国将28家中国机构和公司拉“黑”问题答问

「权威发布」伊朗外交部发言人就美国将28家中国机构和公司拉“黑”问题答问

伊通社（IRNA）德黑兰10月08电 伊朗外交部发言人就美国将28家中国机构和公司拉“黑”问题表示，“美国作为一个在全世界范围内尤其是在中东地区对无辜穆斯林犯下许多罪行的政权，根本没有任何资格谈“穆斯林人权”的问题并以保护穆斯林的权益为借口来侵略抵制其他国家的政府。”

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间10月08日晚，伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）引用美国对全世界穆斯林的罪行，谴责华盛顿以支持维吾尔族穆斯林为借口而对28个中国组织和机构的制裁。

穆萨维在接受伊通社（中文网）专访时表示：“美国此行动违背了国际法；经济制裁，侵犯了国家权利和国际贸易安全。”

伊朗外交部发言人对美国政权的行动表示“谴责”并强调：“美国作为一个在全世界范围内尤其是在中东地区，对无辜穆斯林犯下许多罪行的政权根本没有任何资格谈“穆斯林人权”的问题；并以保护穆斯林的权益为借口来侵略抵制其他国家的政府。”

据中国外交部官网消息，当日下午，中国外交部发言人耿爽也就此问题表示，美方以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅、新疆生产建设兵团公安局等机构以及8家中国企业列入出口管制实体清单、实施出口限制，这种行径严重违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

耿爽强调，必须指出，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆根本不存在美方所指称的所谓人权问题，有关指责不过是美方为干涉中国内政蓄意制造的借口。新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践。这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业作出了积极贡献。美方对中方的指责完全是颠倒黑白、一派胡言，只能进一步暴露其干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

他说，我们敦促美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取坚定有力的举措，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

据报道，美国商务部10月7日发布公告，将中国新疆维吾尔自治区公安厅及其18家下属机构、新疆生产建设兵团公安局和海康威视等8家中国企业列入出口管制实体清单。

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