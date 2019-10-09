伊朗国奥新帅征召35人参加集训 感叹小组出线不易

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，离U23亚洲杯（奥运会亚洲杯预选赛决赛阶段）揭幕，只有3个月的时间，中国国奥的同组对手伊朗队，将要兵发多哈，开启新一轮的备战。在新任主帅哈米德·埃斯蒂利看来：伊朗国奥的出线难度很大，但他和球员们会尽力而为：“我们抽到了一个特别艰难的小组（同组对手还有韩国和乌兹别克斯坦），我们只有90天的备战时间，我们会尽全力打造一支训练有素的球队去泰国参赛。”

日前，伊朗足协技术和发展委员会对外宣布：原国奥主帅法尔哈德·马吉迪离任，此前担任技术总监的哈米德·埃斯蒂利接掌教鞭。随后，埃斯蒂利就开始组建自己的教练团队，并安排新一轮的备战计划。

当地时间10月9日，伊朗国奥正式在德黑兰的足协训练中心集结。虽然对球队非常熟悉，但阔别一线已久的埃斯蒂利，还是公布了一份多达35人的海选名单。从已经公布的备战计划来看：伊朗国奥将在本周五与马什哈德俱乐部进行一场热身赛。随后，埃斯蒂利会根据球员在训练以及比赛中的表现，把大名单从35人缩减至20人。最终留下来的球员，都会前往多哈参加与澳大利亚国奥的热身赛。

自1976年慕尼黑奥运会以来，伊朗国奥已暌违奥运会正赛达43年之久。可从U23亚洲杯的分组抽签来看：伊朗国奥很难从小组出线，并最终晋级2020年东京奥运会。对此，埃斯蒂利有着非常清醒的认识：“我们抽到了一个特别艰难的小组，可我们仍旧希望参加奥运会。我们的球员都非常年轻，他们需要多踢热身赛，这会帮助他们持续提高。我们正面临着非常严峻的形势，但我们正在努力走出困境，足协会支持我们打好这项赛事。过去，我们存在一些问题，可现在没有时间再去讨论这些，我的只有一个目标，就是不断进步。”