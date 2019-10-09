中媒：国庆黄金周大量中国游客前往伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，自今年7月16日起，伊朗给予中国公民免签入境待遇，持中华人民共和国普通护照、中华人民共和国香港特别行政区或澳门特别行政区护照的人员，赴伊朗旅游观光和商务访问可免签入境，每次入境后可停留21天。

今年国庆黄金周是伊朗给予中国公民免签入境待遇以来的第一个国庆长假。“免签入境对来伊朗的中国游客数量增长的推动十分明显，中国游客数量比去年同期几乎翻倍。”来自北京并在伊朗拥有旅游公司的老费对记者说。

老费说，今年国庆7天假期，仅他的公司就接待了来自国内的6个旅游团，10月还将接待12个中国旅游团。

伊朗是文明古国，境内有20多处世界文化遗产，旅游资源丰富。近几年，伊朗越来越重视旅游业发展，这一方面可以刺激经济发展、解决就业、拉动消费，另一方面也是反制美国对伊朗经济制裁。

“客人们对伊朗旅游体验的总体反响还不错。绝大多数伊朗人热情好客，也有礼貌，伊朗治安也比很多中国游客预想的要好很多。”老费说。据他介绍，在伊朗还可以采购藏红花、蜂蜜、开心果、无花果以及波斯手工真丝地毯等有当地特色的礼物。

虽然这次国庆长假期间来自中国的大量游客着实让老费的旅游生意红火了一下，但对中国游客来说伊朗仍是相对冷门的旅游目的地。

究其原因，首先是因为国内游客对伊朗依然陌生。其次，地区局势紧张也对伊朗旅游业造成冲击。每当地区局势紧张、伊朗成为新闻热点时，来这里的游客数量就会下降，旅游生意就会明显受到影响。

伊朗旅游接待能力有限，旅游行业不规范，这也是制约伊朗旅游业发展的重要原因。老费说，这次国庆长假期间来伊朗的中国游客数量大增，对伊朗有限的旅游接待能力构成挑战。

与到其他国家旅游相比，到伊朗旅游的费用相对较高，这也影响中国人到伊朗旅游的热情。据国内某旅游网站提供的价格，时长10天的伊朗游报价1.3万元人民币左右，而6天的旅游团报价普遍在5000元以上。