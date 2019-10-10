扎里夫：我们需要集中力量打击美国的经济恐怖主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周三在德黑兰举行的世界经济与制裁国际会议上表示：“高度警惕和决心阻止美国，防止其将针对伊朗进行单方面的经济恐怖主义制裁转变为合法的国际问题。”

扎里夫强调：“我们不应该像以往那样，将美国对伊朗的敌对和非法政策转变为国际社会的主题和立场。”

伊朗外交部高官补充道：“尽管美国成功地迫使其他国家政府和经济活动家遵守对伊朗的制裁，但美国已经成功滥用了其在银行和金融领域的主导地位，但为此美国将付出巨大的代价。”

扎里夫最近在德黑兰指责英国参与了美国针对伊朗的“经济恐怖主义”。

最近中国国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席伊朗核问题外长会表示，美国对伊朗实施极限施压，这是出现伊核危局的根本逻辑。如放任形势发展可能引发更大危机。各方应增强紧迫感，全力推动伊核问题政治外交解决。中方对此有4点主张：

一是坚持维护多边主义的根本原则。伊核全面协议经安理会决议核可，是多边外交的重要成果。维护全面协议就是维护多边主义，维护安理会权威，维护以国际法为基础的国际秩序。无论遇到什么困难和挑战，都不应动摇决心。

二是坚持履行全面协议的郑重承诺。维护国际协议权利和义务的平衡，是起码的公平正义。伊方固然应该恢复履约，但其他方更应全力保障伊方正当的经济红利。中方将坚定维护与伊经贸、能源等领域的正当合作，继续牵头推进阿拉克重水堆改造，支持欧方推动“贸易结算支持机制”发挥实效。

三是坚持协商化解分歧的正确途径。中方主张秉持循序渐进、平等互利原则寻求解决出路。各方应坚持在联委会框架内处理履约问题，在维护全面协议的基础上，通过平等对话，包括搭建新的平台，寻求解决各自关切的持久方案。中方坚决反对美方的单边制裁。

四是坚持促进地区和平的基本方向。中方支持海湾地区国家停止敌对，开展对话，呼吁域外国家为地区恢复和平安宁注入“正能量”，而不是在地区制造对立，煽动对抗。

王毅表示，单边主义和霸凌行径正将伊核问题推入轮番升级的轨道，值得高度警惕。但办法总比困难多。我们站在历史正确的一边，需要坚定信心，保持团结，维护好多边主义，从而找到解决方法。各方应继续为实现这一目标共同努力。

与会各方表示，由美方极限施压引发的局势紧张升级，再次说明继续维护和全面执行协议的重要性和紧迫性。各方强调将保持政治团结，尽快采取必要行动，全力维护这一多边外交重要成果。

会议最后通过联合声明，强调所有各方均全面、有效执行协议至关重要，并重申决心继续努力维护协议，这符合所有各方的利益。