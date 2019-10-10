14-0！伊朗世预赛狂胜另有温馨瞬间，“特殊球迷”创造历史

伊朗国家通讯社（IRNA）：世预赛亚洲区40强赛第3轮的较量全面打响，除了卡塔尔之外的种子球队，本轮纷纷迎来主场首秀。最先亮相的澳大利亚，以5-0的比分战胜尼泊尔，随后韩国8-0大胜斯里兰卡、日本6-0蒙古、中国7-0关岛，乌兹别克5-0战胜也门收获40强赛阶段的首胜。

而伊朗主场面对本田圭佑挂帅的柬埔寨，则是14-0创造了本届40强赛的最大比分赢球纪录。此外，越南1-0小胜马来西亚，收获40强赛的首胜；卡塔尔客场2-0击败孟加拉。

A组：中国7-0关岛；叙利亚-马尔代夫【菲律宾轮空】

国足40强赛的首战，客场5-0大胜马尔代夫，与关岛的比赛，则是国足的40强赛主场首秀，19年前，国足曾经以19-0战胜过关岛。凭借杨旭的大四喜，以及武磊、吴曦和艾克森的进球，国足7-0完胜。

B组：澳大利亚5-0尼泊尔；约旦-科威特【中国台北轮空】

澳大利亚首战做客以3-0战胜了科威特，与尼泊尔的较量是澳大利亚的40强赛主场首秀，尼泊尔前2轮1胜1负。开场6分钟，曾经闯荡过苏超的麦克拉伦为澳大利亚闪击得手，1-0。第19分钟，格兰特助攻麦克拉伦梅开二度，澳大利亚2-0。第23分钟，古德温送出助攻，亨利-绍特为澳大利亚将比分改写为3-0。不过随后的上半场较量，澳大利亚未能继续扩大领先优势。

第59分钟，亨利-绍特也完成梅开二度的好戏，澳大利亚将比分改写为4-0。第90分钟，杰克逊-欧文助攻，麦克拉伦上演帽子戏法，帮助澳大利亚最终5-0完胜尼泊尔，取得40强赛的连胜。

C组：伊朗14-0柬埔寨；伊拉克-中国香港【巴林轮空】

伊朗上轮2-0击败中国香港，与柬埔寨的较量迎来40强赛的首个主场比赛。本田圭佑挂帅的柬埔寨，前2轮仅取得1平1负的成绩。开场5分钟，诺罗拉希为伊朗闪击得手，1-0。随后伊朗开启了进球表演，上半场阿兹蒙就上演帽子戏法，卡纳尼扎德甘、塔罗米、安萨里纷纷进球，伊朗半场战罢7-0领先。

下半场，伊朗送出点球大礼，但柬埔寨的索衡将点球罚丢。随后，安萨里在下半场连入3球，上演大四喜好戏，塔罗米完成梅开二度，加上首次代表伊朗登场的默罕默德-莫贺比梅开二度，下半场再入7球的伊朗最终14-0大胜柬埔寨，取得连胜的同时，也创造了40强赛开赛以来的最大比分赢球纪录。

D组：乌兹别克斯坦5-0也门；沙特-新加坡【巴勒斯坦轮空】

乌兹别克斯坦首轮客场0-2爆冷不敌巴勒斯坦，第2轮轮空，也门前2轮全部取得平局，包括上轮主场2-2逼平了沙特。上届世预赛，乌兹别克斯坦就与也门同组，实现了对对手的双杀。开场3分钟，乌兹别克斯坦即闪击得手，1-0。第33分钟，舒莫罗多夫将比分扩大为2-0。第53分钟，伊斯坎德罗夫的进球将比分改写为3-0。第72分钟，图赫塔胡贾耶夫建功，比分来到4-0。全场补时阶段，国安旧将谢尔盖耶夫的进球，让乌兹别克将最终比分锁定在5-0。

E组：孟加拉0-2卡塔尔；阿曼-阿富汗【印度轮空】

孟加拉首轮轮空，第2轮客场0-1不敌阿富汗，卡塔尔作为亚洲杯冠军，前2轮取得1胜1平的成绩，第2轮主场爆冷被印度0-0逼平。2006年的亚洲杯预赛，卡塔尔与孟加拉同组，实现了对对手的双杀。第28分钟，阿尔莫伊兹-阿里送出助攻，阿卜杜里萨戈为卡塔尔首开纪录，1-0。比赛的第2粒进球补时阶段才到来，卡里姆-布迪亚夫为卡塔尔锁定2-0的胜局。

F组：日本6-0蒙古；吉尔吉斯斯坦-缅甸【塔吉克斯坦轮空】

日本上轮客场2-0击败缅甸，取得40强赛的开门红，蒙古前2轮1胜1负，这是球队40强赛阶段的首个客场。第22分钟，南野拓实为日本队打破僵局，1-0。第30分钟，利用角球机会，吉田麻也进球，日本队2-0。第33分钟，伊东纯也送出助攻，长友佑都将比分改写为3-0。第40分钟，永井谦佑的进球，让日本队带着4-0的领先进入下半场。

第57分钟，中岛翔哉助攻，远藤航打入日本队本场比赛的第5球，5-0。第82分钟，镰田大地的进球，让日本最终6-0取胜，迎来2连胜的同时主场开门红。

G组：越南1-0马来西亚；阿联酋-印尼【泰国轮空】

越南首轮客场0-0战平了泰国，第2轮轮空，马来西亚前2轮取得1胜1平的成绩，由于都为东南亚球队，双方的交手非常频繁，最近12次相遇，越南8胜2平2负，最近3场越南2胜1平保持不败。凭借第40分钟，阮光海的制胜球，越南1-0告捷拿到40强赛的首场胜利。

H组：韩国8-0斯里兰卡；黎巴嫩-土库曼斯坦【朝鲜轮空】

韩国第2轮客场击败土库曼斯坦，取得开门红，与斯里兰卡的较量则是主场首秀，并且斯里兰卡是40强赛阶段世界排名最低的球队，前2轮全败小组垫底。第11分钟，孙兴慜为韩国队首开纪录，1-0。第18分钟，申花外援金信煜帮助韩国取得2-0的领先。3分钟后，黄喜灿的进球让比分变为3-0。第31分钟，金信煜梅开二度，韩国4-0。上半场补时阶段，孙兴慜也完成梅开二度的好戏，韩国5-0。

下半场比赛，金信煜再入2球上演大四喜，加上第76分钟，黄喜灿助攻权昶勋的进球，韩国队8-0大胜。