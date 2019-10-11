伊朗学者：新中国70年取得的成就证明中国道路是正确的

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国中央广播电视总台报道，新中国成立70年来，国家在政治、经济、文化和社会发展等各领域取得的成就举世瞩目。来自伊朗阿劳麦·塔巴塔巴伊大学的国际关系学教授切加尼扎德赫对中国媒体表示，新中国成立70年来的发展成就证明中国道路能够引导中国走向富强。

切加尼扎德赫过去几年去中国参观过四五次。他说，当前中国的发展成就令人瞩目，中国无论是在科技学术还是社会文化等各个领域的发展都是很全面的，“我第一次去中国的时候大约是20年前，与如今的中国有着天壤之别。特别是上海，充分展示了中国这些年的历史变迁。我认为，中国正在展示她的强大力量，并在朝着自己的目标方向不断迈进。所有见证过中国历史的人，很容易就能感受到中国现今在各个领域的发展壮大，无论是基础设施建设、城市发展，还是社会人文建设等方方面面，都展现了中国正在迈入世界强国的队伍。”

切加尼扎德赫教授表示，中国在国际社会中已经是一个非常重要、不容忽视的实体，新中国成立70年来的发展历程表明，让一个国家富强的方式不一定是西方的那一套制度，“中国向世界证明了中国模式，向世界展示了一个国家的强大有多种方式。很多人之前都认为要想成为强国只有一种模式，现在他们看到了不是这样的，还有其他模式的存在。我非常希望能再次去中国，甚至在那里停留一段时间。”

他说，中伊关系的未来发展前景很乐观，两国之间加强合作对于中东地区乃至全世界都是有好处的，“我组建这个中国研究中心，并且定期举办论坛的初衷，就是想对伊朗说中国的发展道路对于伊朗的国家利益和安全非常有借鉴作用。同时我们也想对中国传达这样的信息，伊朗是一块宝地，拥有巨大的投资潜力。我对中伊关系未来发展的前景持乐观态度。中国需要伊朗，伊朗也需要中国，如果我们能够把这些相互的需求展示给对方，加强相互之间的合作往来，这对于伊朗，对于中国，甚至对于整个地区都是有益的。”