中国呼吁海湾地区有关各方保持冷静克制

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，伊朗油轮在沙特附近海域遇袭，中国外交部发言人呼吁海湾地区有关各方保持冷静克制。

昨日中国外交部发言人耿爽主持例行记者会。有记者问: 据报道，今天，伊朗一艘油轮在沙特附近海域爆炸，爆炸原因可能是遭导弹袭击。作为联合国安理会常任理事国之一，中方是否对此事感到担忧？

耿爽说，我们注意到有关报道。当前海湾地区局势高度复杂敏感，希望有关各方都能保持冷静克制，避免采取导致局势进一步升级的行动，共同维护海湾地区的和平与稳定。

同时，伊朗外交部发言人称，伊朗正对此次事件展开调查，追查幕后主使。

伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）表示，“该袭击背后的主谋应对这次危险举动的后果负责，包括由此造成的危险的环境污染。”

他说：“伊朗国家油轮公司的检查结果表明，该艘伊朗油轮遭到两次袭击，间隔约30分钟，船体受损。”

伊朗外交部发言人指出，“德黑兰正在了解详情，追查幕后主使，此后将公布调查结果。”

10月11日，伊朗国家石油公司的一艘油轮发生爆炸后起火,船只遭到严重损坏,爆炸后石油泄漏流入红海，根据伊通社收到的最新报告，起火油轮就当天停止石油泄漏。