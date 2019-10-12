扎里夫外长：美国对伊朗实行制裁就意味着战争

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部部长对土耳其媒体表示：“鉴于美国国务卿迈克庞培不了解战争罪，因此最好聘请一名好的律师。”

扎里夫表示，美国已经开始通过制裁与伊朗人民开战，华盛顿对德黑兰的最大压力实际上是“经济恐怖主义”，因为美国外长明确的宣布了如果伊朗人民想远离饥饿，就必须遵循美国的政策。

扎里夫补充说：“在经济恐怖主义的国际定义中，对平民的非军事暴力行为被用来推动政治目标，而美国现在正在使用这种方法来改变伊朗的政策。”

伊朗外长强调，美国实际上正在向普通伊朗人施加最大压力，以推进其政治目标。

扎里夫周三在德黑兰举行的世界经济与制裁国际会议上也表示：“高度警惕和决心阻止美国，防止其将针对伊朗进行单方面的经济恐怖主义制裁转变为合法的国际问题。”

扎里夫强调：“我们不应该像以往那样，将美国对伊朗的敌对和非法政策转变为国际社会的主题和立场。”

伊朗外交部高官补充道：“尽管美国成功地迫使其他国家政府和经济活动家遵守对伊朗的制裁，但美国已经成功滥用了其在银行和金融领域的主导地位，但为此美国将付出巨大的代价。”

扎里夫最近在德黑兰指责英国参与了美国针对伊朗的“经济恐怖主义”。