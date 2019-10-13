【专访】伊朗驻华大使：发展伊中关系是两国各自外交优先方向

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·凯沙瓦尔扎德（Mohammad Keshavarzadeh）在接受伊通社采访时说：“在一带一路合作倡议的框架内，为中国与包括伊朗在内的其他国家发展提供了许多珍贵的机会。”

他表示，“一带一路”为世界经济、文化、政治等领域的全面和平与稳定发展提供了平台。伊朗民众与领导人完全赞同“一带一路”的理念，伊朗“做好了一切准备，为‘一带一路’的进一步顺利发展与完善而努力”。

凯沙瓦扎德说：“过去一两年中，伊中关系升级为全面战略关系并进入了一个新阶段。” 他还表示，最近几个月，伊朗高级官员访问了中国，这有望增进各领域的关系。

伊朗伊斯兰共和国驻华大使指出，中国具有加强合作的巨大潜力，各方都应加以重视。

他指出，伊中互为重要的战略合作伙伴，发展两国全面战略伙伴关系是我们共同战略选择，也是各自外交优先方向。希望双方大力弘扬和传承伊中友好合作，更好造福两国人民。毫无疑问的是双方要保持密切的高层交往。要围绕伊中发展战略对接，深入推进双方重点领域务实合作。

伊中25年合作战略计划

伊朗伊斯兰共和国驻华大使就伊中两国25年合作战略性的计划指出，自2009年中华人民共和国主席习近平访问伊朗以来，两国之间的关系已经发展成为一种战略关系； 在此框架内，两国将加强合作和长期发展，因此，伊朗外交部长向中方提出了“伊中25年合作战略计划“。

他说：‘伊方已经提交了该计划的草案，中方正在研究提案。”

两国在旅游业方面的合作潜力

伊朗驻华大使在采访中指出了伊中在旅游业方面的合作潜力，并说：“每年约有1.5亿中国游客出国旅游，如果我们能在此方面作出努力、把握时机，这将有助于旅游行业的发展和繁荣。”

凯沙瓦扎德说曾经说过 “作为伊朗驻华大使，我保证，如果中国游客在伊朗遇到任何困难，可以通报我们，我个人会高度重视并尽快解决！。

最近媒体报道，在今年中国国庆节期间，位于伊朗历史名城设拉子的著名景点“粉红清真寺”挤满了中国游客，游客在这个景点的狭窄空间内几乎寸步难行。在伊朗多年经营旅游公司的一名中国人以爆棚来形容国庆黄金周期间大量中国游客涌入伊朗的状况。