千年“古波斯”遗物竟出现在宁夏 一个像马桶的东西到底是什么？ （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国一位学者在其百家号网页——自由职业摄影师刘杰，写了一篇文章提出“千年“古波斯”遗物竟出现在宁夏 一个像马桶的东西到底是什么？”这一问题；他研究之后说，出现在宁夏的许多遗产和古丝绸之路有着密不可分的联系。全文如下：

宁夏曾经古丝绸之路上重要的贸易交流节点，在历史的长河中除了很多留下如西夏王陵、须弥山、秦长城遗址等著名的历史遗迹，当然还有一些鲜为人知的历史谜团。

在固原博物馆我发现了一件奇特的东西“金下颌托”，这个本应该出现在古希腊荷马时代墓葬，但是却出现在了宁夏的墓葬中，是在让人新奇。这和古丝绸之路有着密不可分的联系。终于我在众多的资料中寻找到了一丝线索，原来是千年前的宗教有关。

琐罗亚斯德教，中国称为“祆教”。公元前20世纪，雅利安人涌入伊朗高原和印度次大陆西北部地区，创造了自己的文化和宗教。这也是世界上最早的宗教之一，后来对的犹太教、基督教等都有深远的影响。8世纪中叶大批教徒向东依丝绸之路迁徙，进入到我国新疆一带，后逐渐进入中原，祆教传入汉族地区的时间当在516～519年间，但此时的祆教已经逐渐汉化。

下颌托就是祆教信徒一种奇特的葬具，形制简单，意义神秘。粟特人的祆教祭祀活动大多与“火”有关，波斯男人又大都留有胡子，祭司借助金属口罩来防止圣火盆中的火焰烧燎胡须，后来祭司在祭祀中佩戴的金属口罩俨然就成为信徒们眼中象征身份的法器，下颌托成为葬具也是延续了金属口罩的神仪，功能是保护死者的神灵不受外魔侵犯。

固原地区粟特人墓葬出土的下颌托大多数都有日月图案冠式相配，寓示着墓主人的袄教信仰。九龙山m33墓中出土的金冠饰两侧的对鹅，象征着尔万神，或是表示墓主人为尔万教派教徒。另据史氏家族墓地出土的墓志，墓主名射勿，字槃陀，是粟特语的译音，意为“祖尔万的仆人”。由此可见祖尔万教很可能是唐代原州地区粟特人的主要信仰。

这件鎏金银壶充满了异域风情，它的主人是周柱国大将军大都督李贤，发掘于1983年9月到12月宁夏固原南郊的一处的大将军大都督李贤夫妇的合葬墓。这件银壶整体高37.5厘米，腹部最宽处直径12.8厘米。壶身颈部较长，而口部有鸭嘴形的流，方便倾倒酒水。根据史料记载很有可能是粟特人从中东带到这个地方的。粟特人是丝绸之路上最为著名的商业民族，他们主要做的就是远途贸易，因此将此充满异域风格的银壶带到中原。

固原还出土了一个堪称国宝的物件，那就是蓝色宝石印章。蓝色宝石印章在史诃耽夫妇墓出土。印章上刻有石榴树状的三权树和狮子图像,当为祆教阿什(Ashi)女神的象征,或与墓主的信仰有关,其铭文经释读意为 “虔诚、 敬神、可嘉、尽责的” 。史诃耽初唐掌管官马事业,当欲借此宗教神祗保佑马匹繁盛。

见过如此精致的“小马桶”吗？当我走进这里第一眼看去真的以为是马桶，只不过体积小，更像是一个马桶模型。但是它真正的用途是古时战车上固定车轴的零件，它全部以青铜制造，做工精良，可见当时的工艺水平。

如同秦陵出土的兵马俑一样，每个皇帝或者王爷都希望在死后同样享受人间的一切，固原出土了众多的泥佣和木佣。这些随葬俑中除了声势庞大的军队外，还有着各种文官、武官和仪仗佣。

古人在墓葬中随葬品种类繁多，镇墓兽就是具有典型的一种。这尊人面兽身镇墓兽为北朝隋唐时期产物，这尊体型健硕轮廓曲线流畅，制作精良，凸显北朝隋唐期间的工艺水平。