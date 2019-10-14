伊朗国家石油公司宣布发现400亿美元天然气田

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家石油公司（National Iranian Oil Company）昨日宣布，在位于波斯湾以北法尔斯省勘测出一个天然气田，取名“伊拉姆（Eram）”。

据伊朗国家石油公司报道，该气田内有约19万亿立方英尺天然气，所提取的天然气冷凝物产量预计将近4亿桶，将给伊朗带来400亿美元的收入。

据媒体报道，消息传出后，今天布伦特原油和纽约原油期货价格双双急跌。

西方媒体则表示，这有利于伊朗度过美国制裁难关。

中国媒体把该发现称为“发现400亿美元大宝藏”。