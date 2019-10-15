亚洲预选赛：巴林男足VS伊朗男足，两支西亚老牌球队的较量

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，北京时间2019-10-16 0:30，亚洲预选赛小组赛C组，伊朗男足将客场征战巴林男足。

伊朗队是整个亚洲区的一流球队，有着强大的整体实力。伊朗在本次亚洲预选赛小组赛的比赛中两战全胜，并且总共取得了16粒进球，表现十分出色。虽然前两轮面对的对手都是二、三流球队，但是伊朗的进攻效率十分高，伊朗队作为本组的种子队，实力还是远远高于同组队伍。并且伊朗男足也是世界杯常客，球队在经验方面也占有巨大优势。

伊朗队上一轮比赛14-0战胜柬埔寨队，这场比赛让人们看到了伊朗队的进攻潜能。这几年伊朗队一直加强球队的实力，现在的综合实力几乎是亚洲霸主级别，特别是他们的中前场球员的进步明显，这给球队后续的比赛，无疑增加了胜利的砝码。效力于俄超豪门泽尼特的前锋阿兹蒙是伊朗最大牌的球星，他在对阵柬埔寨的比赛中上演帽子戏法，前两轮小组赛均斩获入球；另一锋将安萨里法德上轮更是上演大四喜，本届亚洲预选赛已经轰入5球，目前是伊朗队中的最佳射手。

伊朗队除了攻击力强劲之外，防守也是十分出色，从年初的亚洲杯到如今的亚洲预选预赛，期间8场正赛有7场零封对手。其实这几年伊朗足球队的前场球员进步很快，他们经常会参加一些和欧洲球队的比赛，所以伊朗足球队的实力确实在不断地进步。近期锋线球员表现非常出色，这很可能是伊朗队攻防体系更加均衡的一个例证。

巴林队也是亚洲的老牌球队，曾经还参加世界杯亚洲预选赛附加赛的比赛，距离世界杯正赛大门只有一步之遥。巴林队这几年实力显著增强，年初的亚洲杯闯入16强后，巴林随后又在西亚锦标赛中以不败战绩，且1球不失的表现成功夺冠，加上两场亚洲预选赛，他们近6场正赛仅仅丢掉1球，防守出色。

巴林队在近期的40强赛的表现，算是中规中矩，他虽然没有获得比较出色的战绩，可是他们基本上正常的发挥出自己的水平。这支球队采取的是防守反击的策略，但是他们的防守从中前场就开始了，可以说逼抢的非常积极，因此几乎没有一个球队敢轻视他们。

巴林队9月份进行的两场小组赛，分别主场1-1战平伊拉克、客场1-0小胜柬埔寨，表现非常不错。最近的一场比赛是与阿塞拜疆进行的友谊赛，巴林队主场以2-3惜败给对手。在此之前，巴林曾连续保持6个主场各项赛事不败，并取得5胜1平的佳绩。巴林阵中最为大牌的球员无疑是效力捷克联赛布拉格斯拉维亚的射手阿卜杜拉约瑟夫，并代表球队在欧冠比赛中登场。不过本次预选赛表现最为抢眼的却是效力国内俱乐部的前锋阿斯瓦德，他包办了球队前两轮的2粒入球。

巴林队和伊朗队都是亚洲区的老牌球队，虽然伊朗的世界排名和球队整体实力更高一些，但是毕竟是客场作战，所以此战拼杀会相当激烈，这是两支西亚老牌球队的较量，我们拭目以待比赛的精彩吧！