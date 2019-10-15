鲁哈尼：美国对伊朗犯下“危害人类罪”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）今日在德黑兰举行的东地中海国家卫生部长会议上表示，“美国通过经济恐怖主义以及针对伊朗的经济战争犯下了“危害人类罪。”

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核协议。2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。

伊朗总统说，制裁和经济战争给伊朗人民的生活带来麻烦，让他们更难获得食物和药品；这不是一场针对伊朗伊斯兰共和国政府的战争，而是一场针对伊朗民族的战争。我们应该让美国明白，它正在走上错误的道路。”

鲁哈尼强调，“缺少药物对病人来说是非常可怕的，因为美国单边的经济封锁，一些罕见病患者缺乏药品，一些无辜的人因此病情加重甚至失去生命。美国的这种行为就属于犯危害人类罪，而必须受到惩罚！从这个角度看毫无疑问的是美国对伊朗实施的制裁不仅仅是制裁,而且还是危害人类罪。”

鲁哈尼表示，“2018年以来伊朗经历了非常困难的时期，不过伊朗克服了这些困难。目前，伊朗国内失业率和通货膨胀率明显下降，预计今年能够实现经济增长。”

他说，“美国在对伊朗实施制裁方面选择了错误的道路，那一定会失败。”

鲁哈尼谴责美国制裁，称美国重复制裁的政策表明其极限施压政策已经失败，制裁措施只能显示出美国的绝望。

伊朗总统说，“美国认为这些压力会为他们带来良好结果，但现在的情况恰恰相反。在长达一年半的持续压力下，伊朗在世界上的地位得到了进一步提升和明确。”

最近伊朗医学科学院主席阿里马兰迪(Alireza Marandi)去年11月份给联合国秘书长古特雷斯写信求助：“尽管制裁食品和药品属非法行为，但美国政府正在阻止伊朗民众获取这些重要资源。现在伊朗患者上至老年人，下至婴幼儿都急需医药和医疗设备，得不到医疗设备的救助，他们将有生命危险。”

马兰迪还指出这些制裁加重了伊朗儿童癌症患病率。他称，美国对伊朗制裁政策旨在防止所有方式的银行交易，这些交易包括获取基本医药和医疗设备的途径，“目前，这些途径已被封死”。

伊朗总统14日在总统府举行记者会时表示，伊朗和美国是否重启谈判在于是否符合伊朗利益，与谁担任美国总统无关。

鲁哈尼说，如果美国解除对伊朗制裁，伊朗愿意在伊核协议框架下，恢复关于核问题的谈判。谈判应当符合伊朗利益，无关美国国内正在进行的弹劾程序或2020年美国总统选举结果，无论是特朗普或其他人担任美国总统都不会改变伊朗这一立场。

最近伊朗外交部长穆罕默德.贾瓦德.扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在德黑兰接受美国有线电视新闻网（CNN）的专访时表示，美国得了一种“制裁上瘾”的病。

扎里夫在采访中说，“我相信美国有一种病，就是对制裁上瘾。”他还补充道，“即使在奥巴马政府执政期间，美国也是把重点放在维持制裁上，而不是履行解除制裁的义务。”

扎里夫在采访中明确表示，尽管特朗普政府谴责伊核协议，但他仍相信该协议是可以恢复的。