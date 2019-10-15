换帅后迎首胜，伊朗国奥2-1澳大利亚国奥

伊朗国家通讯社（IRNA）：据虎扑网报道，中国国奥队在东京奥运会预选赛小组赛中的同组对手之一伊朗国奥队昨天(10月14日)在多哈与澳大利亚国奥队进行了一场热身赛，结果以2-1取胜。这是伊朗国奥队换帅之后所进行的第一场热身赛。

本月早些时候，伊朗国奥队原主教练马吉迪不辞而别，伊朗足协经过开会研究之后，决定由原来担任伊朗国奥队的领队埃斯蒂利直接出任主教练。从10月7日起，伊朗国奥队在国内展开集训，然后前往多哈，与在那里进行集训的澳大利亚国奥队进行一场热身赛。不过，澳大利亚国家队主教练阿诺尔德兼任国奥队主教练，因近期忙于指挥澳大利亚国家队征战世界杯预选赛，因而阿诺尔德并未随队前往多哈，而且澳队中部分球员也跟随国家队出战世界杯预选赛。这多少令澳队的实力有所影响。

这场比赛在多哈的杜海尔体育场进行。由于开球时间是下午1时50分，多哈目前依然天气炎热，令澳大利亚球员很不适应，因而一开局就先处于下风。开赛仅仅5分钟，在一次反击之中，左脚中锋雷扎-贾巴里在右路发现队友阿里-邵贾伊处于更好的位置，便直接分给邵贾伊，从左路插上的邵贾伊迎球一脚，率先为伊朗队打破场上的僵局。丢球后的澳大利亚队尽管不断加强进攻，但伊朗队门将伊斯梅利表现不错，多次救险，确保伊朗队球门不失。

在第30分钟时，澳大利亚队后防再次出现失误，被伊朗队抓住机会，由阿里夫·阿加西头球将比分改写为2-0。随后，裁判因为天气原因暂停了5分钟，算是补水休息时间。之后，比赛重新开始，澳大利亚队继续进攻，希望能够追回比分，但未能奏效。

易边之后仅仅2分钟，伊朗队后卫在禁区内犯规，澳大利亚队获得点球机会，将比分成为为1-2。虽然澳大利亚队攻势更多一些，但因为澳大利亚球员实在难以忍受这样炎热的天气，最终未能再有进球。而伊朗队则在比分领先的情况下坚决打防守反击，效果倒也不错，最终以2-1拿下了澳大利亚队。

尽管一场热身赛的胜利并不能说明太多问题，但这至少也让换帅之后的伊朗国奥队可以重新提振士气与信心。而新任主教练埃斯蒂利多少也以喘口气，其情况其实与目前的中国国奥队情况颇为相似。在这场热身赛结束之后，伊朗国奥队将返回国内，随即解散，球员将返回各自俱乐部准备联赛。至下个月国家队比赛周期间，伊朗国奥队将再度展开集训。​​​​